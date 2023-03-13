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Yerel Yozgat ve 3 ilçede eğitime kar tatili
Yerel

Yozgat ve 3 ilçede eğitime kar tatili

Yozgat merkez ile Sorgun, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 23:34:00 -
Yozgat ve 3 ilçede eğitime kar tatili

Yozgat merkez ile Sorgun, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Mart Salı günü il merkezindeki ve Sorgun ilçesindeki köy okulları ile köylerden taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

1 gün ara verildi

Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde de ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Aydıncık ilçesinde ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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