Yozgat POMEM öğrencileri kan bağışında bulundu Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Kan Bağış Merkezi tarafından yapılan gönüllü kan bağışı kampanyasına POMEM öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında Yozgat POMEM’de eğitim gören öğrenciler, spor salonunda kan bağışında bulundular.

Kan bağışına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi ve POMEM öğrencilerine teşekkür etti.

Öte yandan POMEM öğrencileri 1 günde 200 ünite kan bağışında bulundu.

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