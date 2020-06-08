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Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Yozgat ve Kayseri’de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:11:07 -
Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Yozgat ve Kayseri’de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.


Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ve Kayseri’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.


Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev, iş ve araçlarında yapılan aramada 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 285 fişek ele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler, Yozgat Emniyet Müdürlüğüne getirilirken şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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