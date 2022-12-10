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Ekonomi Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 14:00:00 -
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;Yozgat Bozok Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacak.

İlanla ilgili tüm bilgilereYozgat Bozok Üniversitesi www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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