Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişlerini, bilimsel yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan belgelerini 1 (bir) takım dosya ve 5 (beş) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. Adaylar dilekçesinde Doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında özgün yayımlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirteceklerdir.

2- Doçent Kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecektir. Fotoğraflı özgeçmiş, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik belgesini (resmi kurumlarca onaylı sureti), varsa hizmet cetveli, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını, bunlara ilişkin dokümanlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan belgelerini 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime şahsen başvuru yapılacaktır.

Müracaat tarihleri: 19/08/2022-02/09/2022 Cuma günü saat 17.00 kadar.

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