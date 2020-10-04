Youtube'un o özelliği İphone'da yayınlandı!

Video paylaşım platformu Youtube, uzun bir süredir test aşamasında olan resim içinde resim özelliğini iOS 14 güncellemesine sahip İphone kullanıcıları için yayınladı. Söz konusu özellik, sadece Safari veya Chrome üzerinden Youtube'a erişerek kullanılabilecek.

Daha önce sadece Youtube Premium aboneleri tarafından kullanılabilen özellik, artık iOS 14 güncellemesine sahip tüm İphone kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.