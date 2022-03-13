YouTuber'ları soyan hırsız yakalandı

Batman'ın tanıtımı için yola çıkan YouTuber'lar, iki hırsız tarafından soyuldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, fenomenlere ait 2 karavandan çalınan 2 fotoğraf makinesi, 2 laptop ve çantası, 2 lens, bir adet 1 TB harddisk, 5 fotoğraf makinesi bataryası,1 mikrofon, 1 notebook, 1 kamera, 1 mont, 3 kol saati, 1 güneş gözlüğü ve 3 şarj aletini satıldıkları yerlerden temin ederek mağdurlara teslim etti.

Çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisi şahıslardan Y.G., yakalanıp adli işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklanırken, diğer şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.