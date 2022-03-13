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Yerel YouTuber'ları soyan hırsız yakalandı
Yerel

YouTuber'ları soyan hırsız yakalandı

Batman'ın tanıtımı için yola çıkan YouTuber'lar, hırsızlar tarafından soyuldu. Polis, çalınan eşyaları ele geçirerek mağdurlara teslim etti, hırsızlardan biri tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 14:21:00 -
YouTuber'ları soyan hırsız yakalandı

Batman'ın tanıtımı için yola çıkan YouTuber'lar, iki hırsız tarafından soyuldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, fenomenlere ait 2 karavandan çalınan 2 fotoğraf makinesi, 2 laptop ve çantası, 2 lens, bir adet 1 TB harddisk, 5 fotoğraf makinesi bataryası,1 mikrofon, 1 notebook, 1 kamera, 1 mont, 3 kol saati, 1 güneş gözlüğü ve 3 şarj aletini satıldıkları yerlerden temin ederek mağdurlara teslim etti.

Çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisi şahıslardan Y.G., yakalanıp adli işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklanırken, diğer şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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