YouTuber milletvekili, görevinden ihraç edildi

Maaşını Türkiye'deki depremzedelere bağışlamayı vaadeden Japon milletvekili Yoshikazu Higashitani milletvekili arkadaşlarının işe hiç gelmemesine tepki göstermesi üzerine ulusal yasama organındaki görevinden ihraç edildi.

Söz konusu milletvekilinin yedi ay boyunca bir kez bile parlamentoya gitmediği bildirildi.

Geçtiğimiz hafta parlamento, Higashitani'nin Tokyo'ya uçarak mecliste şahsen özür dilemesini talep etti. Milletvekilleri bunun telafi için son bir şans olduğunu belirtti.

Ancak Higashitani oturuma katılmak yerine sosyal medya kanallarından Türkiye'ye gideceğini ve maaşını Türkiye'deki depremzedelere yardım için bağışlamayı planladığını duyurarak deprem bölgesine gitti.

Hakkındaki şikayet üzerine harekete geçen parlamentonun disiplin komitesi, devamsızlığı sebebiyle Higashitani'nin milletvekili statüsünü elinden aldı.

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Euronews Türkçe'deki habere göre NHK Partisi mensubu milletvekilinin ihraç kararına partili bir meslektaşı karşı çıkarak kararın yasa dışı olduğunu savundu. Ancak oy birlğiyle alınan ihraç kararının önümüzdeki hafta resmiyet kazanması bekleniyor.

EN SON 71 YIL ÖNCE UYGULANDI

Yerel basına göre bu ceza en son 71 yıl önce yine devamsızlıktan dolayı uygulanmıştı.

Temmuz ayındaki seçimlerle parlamentonun üst kanadına seçilen 51 yaşındaki vekil, 1,3 milyon takipçisi bulunan YouTube kanalında yayınladığı ünlülerle ilgili videolarıyla tanınıyor.

YouTube kanalı temmuz ayından beri kapalı olan Higashitani, Instagram ve TikTok'ta yüzbinlerce takipçiye yayın yapmayı sürdürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığı sanılan Higashitani'nin hakkındaki yolsuzluk iddiaları sebebiyle tutuklanmaktan korktuğu için parlamentoya gitmediği ileri sürülüyor.