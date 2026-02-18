YouTube'dan Meta'ya, X'ten TikTok'a: Dijital Devler Neden Sürekli Çöküyor?

Bu hafta yaşanan en güncel kesinti, YouTube'a ait. abonelik akışı, Shorts ve ana sayfa çökerken DownDetector'a 300.000'i aşkın şikayet iletildi. Şikayetlerin yaklaşık yarısı mobil uygulamadan, yüzde 19'u ise web versiyonundan geldi. YouTube TV ve YouTube Music da etkilenen hizmetler arasında yer aldı.

Bu ilk değil. 2020 yılında YouTube, Gmail, Google Drive ve Meet gibi Google hizmetleri yaklaşık 45 dakika boyunca erişilemez hale gelmişti. Kesintinin nedeni, kimlik doğrulama sistemindeki dahili bir depolama kotası hatasıydı. Pandemi döneminin uzaktan çalışma ortamında bu kesinti iş dünyasını etkilemişti.

X (Twitter) — Kronik Bir Sorun

X, 16 Şubat 2026'da yeniden teknik sorunlarla sarsıldı. DownDetector'a sabah saatlerinde yaklaşık 43.000 şikayet iletildi. Şikayetlerin yüzde 53'ü uygulamadan, yüzde 21'i ise ana akış sorunlarından kaynaklanıyordu. Variety Sorun yaklaşık bir saat içinde çözüme kavuştu.

Ancak bu X için yeni bir durum değil.

Ocak 2026'da 200.000'den fazla kullanıcının etkilendiği büyük bir kesinti yaşanmış, Kasım 2025'te ise platformun en ağır çöküşü gerçekleşmişti.

Bu son kesinti, büyük web sitelerine altyapı hizmeti sağlayan Cloudflare'in yaşadığı bir arızadan kaynaklanıyordu.

X'in önemli bir dezavantajı da dikkat çekiyor: Platformun resmi bir sağlık durum sayfası bulunmuyor; bu da kesintilerin kaynağını ve çözüm sürecini takip etmeyi güçleştiriyor.

Meta — Süper Salı Felaketi

Mart 2024'te Facebook, Instagram ve Threads aynı anda çöktü. Kullanıcılar "bir şeyler ters gitti" hata mesajıyla karşılaşırken Meta'nın durum sayfası yalnızca reklam yönetim aracı olan Ads Manager'ı kapsıyordu; platformların genel durumunu yansıtmıyordu.

Kesintinin zamanlaması da son derece kritikti: Amerikan ön seçimlerinin yapıldığı "Süper Salı" gününe denk gelen arıza, siyasi kampanyaların seçmen iletişimini sekteye uğrattı. Meta yaklaşık iki saat sonra sorunu çözdü ve özür diledi.

En büyük Meta kesintisi ise Ekim 2021'de yaşandı.

Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp yaklaşık altı ila yedi saat boyunca tamamen erişilemez hale geldi.

Kesintinin nedeni, BGP yönlendirme sistemi üzerindeki DNS sunucularının yanlışlıkla devre dışı bırakılmasıydı.

TikTok — Sahiplik Krizi ve Altyapı Çöküşü

Ocak 2026'da TikTok'un ABD operasyonlarını yöneten USDS birimi, yaşanan kesintinin ABD'deki bir veri merkezi ortağında çıkan güç kesintisinden kaynaklandığını açıkladı.

Güç kesintisi, ağda zincirleme bir sistem arızasına yol açtı. Kesinti özellikle içerik üreticileri vurdu; video yüklemeleri sıfır görüntüleme sayısıyla görünür hale gelirken algoritmalar da büyük bozukluk yaşadı.

Sahiplik değişimiyle aynı zamana denk gelen bu teknik kriz, kullanıcı güvenini derinden sarstı.

Ortak Tablo: Dijital Altyapı Ne Kadar Kırılgan?

Tüm bu kesintilerin ortak paydalarına bakıldığında dikkat çekici bir örüntü ortaya çıkıyor.

Neredeyse tüm büyük platformlar kesintiler sırasında geç ve yetersiz iletişim kuruyor; Google, X ve TikTok resmi açıklamalar konusunda defalarca eleştirildi.

Kesintilerin büyük çoğunluğu yüzde 50 ile yüzde 56 arasında değişen oranlarla mobil uygulamaları orantısız biçimde etkiliyor.

Meta'nın 2021 felaketi gibi tek bir altyapı hatası tüm ekosistemi çökertebilirken, YouTube TV ve Music gibi yan hizmetler de çoğunlukla ana platformla birlikte etkileniyor.

Milyarlarca kullanıcıyı barındıran bu devlerin yaşadığı kesintiler, dijital altyapının ne denli kırılgan olduğunu ve tek bir teknik hatanın küresel ölçekte ne büyük bir kaosa yol açabileceğini gözler önüne seriyor.