TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu açıklaması
"Valiler Buluşması" programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye raporu ile ilgili "Meclis olarak bu tarihi sorumluluk yerine getirilmiş olacak" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 81 il valisini Meclis'te kabul etti.
Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada gündeme ilişkin önemli ifadeler kullandı.
