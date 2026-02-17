  • İSTANBUL
Gündem TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu açıklaması
Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu açıklaması

"Valiler Buluşması" programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye raporu ile ilgili "Meclis olarak bu tarihi sorumluluk yerine getirilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 81 il valisini Meclis'te kabul etti.

Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada gündeme ilişkin önemli ifadeler kullandı. 

Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporu ile ilgili "Meclis olarak bu tarihi sorumluluk yerine getirilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

