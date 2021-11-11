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Teknoloji Youtube'dan flaş karar! O özellik artık olmayacak
Teknoloji

Youtube'dan flaş karar! O özellik artık olmayacak

YouTube, platformda paylaşılan videoların beğenilmeme sayılarının artık izleyicilerle paylaşılmayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 13:47:00 -
Youtube'dan flaş karar! O özellik artık olmayacak

 

YouTube, platformda paylaşılan videoların beğenilmeme sayılarının artık izleyicilerle paylaşılmayacağını duyurdu. YouTube'dan yapılan açıklamada, videolardaki "beğenmedim" (dislike) butonunun kaldırılmayacağı ancak "beğenilmeme" sayısının gizleneceği aktarıldı. Bununla birlikte, içeriğin kaç kişi tarafından beğenilmediği bilgisinin video sahibince görüntülenebileceği kaydedildi. Kademeli olarak uygulanacak söz konusu adım, içerik üreticilere yönelik saldırgan davranışların azaltılmasını amaçlıyor. Karara ilişkin açıklamada, içerik üreticilerle izleyiciler arasında "saygılı" bir iletişimin sağlanması için çaba sarf edildiğine dikkat çekildi.

 

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