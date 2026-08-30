Girne'de alabora olan gemiden çok kötü haber

Girne açıklarında seyir halindeki yolcu gemisi, bölgede aniden etkisini gösteren şiddetli fırtınaya dayanamayarak battı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemiye ilişkin kötü haberi duyurdu.

KKTC Başbakanı Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenler olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini bildirdi.

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, "Ağır yaralılar ve normal durumda olan yolcular var. Kayıpların olduğunu biliyoruz ama sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermemiz mümkün değil" dedi. Arıklı, "Şu anda kurtarılanların sayısını vermemiz mümkün değil. Çünkü halen daha gemiden kıyıya intikal devam ediyor. Oradan ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor. Ağır yaralılar ve normal durumda olan yolcular var. Kayıpların olduğunu biliyoruz ama sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık şu bilgileri verdi: "Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle yaşanan olayın ardından, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak, hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır. İhtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır."

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bilgilendirme notunda, Girne/Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne Limanı'na 8 kilometre mesafede yan yattığı belirtildi. Bilgilendirmede, alınan ihbar üzerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğünün tüm imkanları, yüzer ve hava unsurları ile olaya müdahale ettiği bildirildi. Ayrıca bölgedeki Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar ile arama kurtarma faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı. Bu arada, KKTC'de alabora olan yolcu gemisiyle ilgili Kriz Masası oluşturuldu.

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