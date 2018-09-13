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YouTube'dan devrim gibi karar! Çok yakında başlıyor

Yakın dönemde başlayan dikey video furyasına aylar önce Youtube da dikey video desteğiyle dahil olmuştu. Google’ın şimdiki hedefi ise dikey reklam konseptini yaygınlaştırmak. Alınan karar ile birlikte Youtube dikey reklam özelliği çok yakında kullanıma sunulacak!

13 Eylül 2018 Perşembe 22:16
YouTube'dan devrim gibi karar! Çok yakında başlıyor

YouTube IGTV rekabeti ciddi anlamda kızışmaya başlamış gibi gözüküyor. Rekabetten zarar görmek istemeyen YouTube, tarihinde ilk defa önemli bir hamle gerçekleştirmiş durumda.

YOUTUBE DİKEY REKLAM DEVRİ ÇOK YAKINDA BAŞLIYOR

Yakın zamanda YouTube dikey reklam özelliği kullanıma sunulacağı açıklandı.Dikey videoların akıllı telefon kullanıcıları için çok daha konforlu ve izlenmesinin kolay olduğunu düşünen Google, dikey reklamlar için reklam sağlayıcılara “Büyük ve güzel gözüken bir ekranda yayınlayacağınız mesajlar, çok daha ilgi çekici ve verimli olacaktır.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Google’ın kendi düşüncelerini bir kenara koyarak dikey içerikleri yorumlayalım. Gerçekten de gün geçtikçe yüklenen dikey videoların hızlanarak artmakta olduğunu görmekteyiz.

Özellikle Instagram, Instagram TV, Instagram hikayeleri, Twitter ve Periscope servislerinin dikey kullanıma odaklı olması sebebi ile Youtube dışında diğer reklam servislerinin de kısa sürede dikey reklamlara yöneleceğini tahmin ediyoruz.

Dikey videolara ve içeriklere gösterilen talebin oldukça fazla olması, reklamların dikey olarak hazırlanması için en büyük sebep. Bunların dışında çerçevesiz ekranların yaygınlaşması ile mükemmel bir estetik sunan telefon ekranları da, insanların telefonlarını dikey olarak kullanması için ayrı bir öneme sahip.

 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:16
  1. Youtube
  2. Devrim gibi karar
  3. dikey reklam dönemi
  4. Çok yakında başlıyor

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