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Teknoloji YouTube video indir
Teknoloji

YouTube video indir

YouTube nasıl video indir? YouTube kanaldan video indirme nasıl yapılır? YouTube mp3 indir? Ne aranırsa her türden ve her katagoriden videoların bulunduğu dünyaca ünlü en popüler video seyretme mecrası YouTube üzerinden videoların nasıl cep telefonuna ya da bilgisayara indirileceği kullanıcılar tarafından zaman zaman sorgulanmakta. İşte YouTube video indir programsız nasıl indirilir? Haberinin detayları.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 20:48:00 -
YouTube video indir

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan YouTube video indire ile ilgili merak edilenler haberimizden okuyabilirsiniz. Peki Youtube video indirme nasıl yapılır? Zaman kaybetmeden hemen Youtube video indirmeye ilişkin yol ve yöntemleri anlatalım.

YouTube video indir programsız nasıl indirilir?

Arama motoru olan Google Savefrom yazılır çıkan ilk linke tıklanılır. 

Youtube’da indirmek istenilen videonun linki Savefrom’da ‘buraya yapıştır kısmına’ gelip linki yapıştırıyoruz. 

Açılan kısımdan indir denildiğinde indirmek istediğiniz videonun kaydetmek için pencerenin açıldığını görecekiniz. Birlikte açı tıklarsanız videoyu sadece izleme imkanını elde edilirken dosyayı kaydet denildiğinde ise Youtube’dan indireceğimiz videoyu bilgisayara indirmiş oluruz. Bunun için dosya olarak kaydeti seçim tamamı tıklıyoruz. Saniyeler içide Youtube videosunun masa üstünüze indirildiğini göreceksiniz. Hepsi bu kadar.

YouTube’den video indirme programlı

Chrome ya da Mozilla üzerinden Youtube’den video indirebileceğiniz de unutmayınız. Peki YouTube nasil video indir? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte okuyalım.

Programlı olarak Youtube’den video indirmek için Mozilla’ya bir program ekleyeceğiz. Mozilla’ya eklenen bu eklendi vesilesiyle her videonun altında videoyu indir linki çıkmaktadır. İstenilen videoyu indir denilmesi durumunda Youtube üzerinden o video otomatik olarak indirilecektir. Aynen üst kısımdaki gibi yine Google arama kısmına Savefrom yazılır. Gelen ilk linkten Savefrom sayfasına girilir. Sayfanın üst kısmında Şimdi Yükle seçeceği tıklanır. Şimdi yüklemek için MOZİLLA Firefox için bir eklendi yüklememiz gerekecek. 

MOZİLLA Firefox yükle denildikten sonra çıkan pencereden Firefox ekle seçeceği tıklanır. Savefrom sayfasının sağ üst kısmında bir mesajın geldiğini göreceksiniz. Bunun anlamı Savefrom artık bir eklenti olarak Mozilla sayfamızda yer aldığıdır. Bundan sonraki süreç için Youtube’ye girilir. İndirmek istenilen video seçilir. 

Videonun hemen altında indirmek için butonu tıklayın. Sadece saniyeler içinde Youtube üzerindeki video indirilmiş olacaktır.

YouTube video indir Android nasıl indirilir?

YouTube’da çok sevdiğiniz müzik, oyun, film, yemek programı, yarışma, eğitim gibi bir sürü video mevcuttur. Bu videoları cep telefonunuza nasıl indireceğinizi umarım sizler de merak ediyorsunuzdur. Hatta eminim ki Youtube izlediğiniz ve çok beğendiğiniz bir videoyu şunun bir yolunu bulsam da telefonuma bu videoyu indirsem demişinizdir. O halde cep telefonunuza Youtube videosu nasıl indirilir? Sorusunun cevabını okumak için sözü daha fazla uzatmadan haberin detaylarına geçelim.

Android cihazlarda YouTube videosu indirme

Android uygulaması üzerinden Youtube videosu indirmek mümkün. Bunun için SnapTube adlı uygulamayı indirerek yolu devam edebiliriz. İndirmek için tıklayınız. Programı indirme işlemi tamamlandıktan sonra Youtube’da beğendiğiniz tüm videoları bu uygulama üzerinden bir çırpıda indirebilir ve indirdiğiniz videoyu saatlerce cep telefonunuzdan izleyebilirsiniz. Bunun için yapmamız gereken şey indirmek istediğiniz videoyu SnapTube üzerinden aramanız. Arama yaptığınızda istediğiniz videonun sağ alt tarafta yer alan indirme seçeceğine tıklamanız ve videonun katilesini ayarlayabilirsiniz. 

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Teknoloji

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