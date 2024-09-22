YouTube Premium fiyatları tüm dünyada zamlandı! Herkes ABD’ye çalışır oldu

YouTube, Premium’un abonelik fiyatlarını 10’dan fazla ülkede artırarak kullanıcıların tepkisini çekti. Avrupa ve Asya’daki bazı pazarlarda yüzde 60’a varan zamlarla karşılaşan aboneler, sosyal medyada duruma tepki gösterdi.

YouTube Premium fiyatları yüzde 60 arttı

İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç, İrlanda, Hollanda ve Singapur gibi ülkelerde fiyatlar yükseltildi. Özellikle bazı ülkelerde fiyatların birkaç ay önce de artırılmış olması, kullanıcıların tepkisini daha da artırdı. Bazı kullanıcılar, bireysel abonelik fiyatının yüzde 60 zamlandığını söyleyerek duruma isyan etti.

Google, zammın içerik üreticilerini desteklemek ve hizmeti geliştirmek için gerekli olduğunu savunuyor. Ancak YouTube Premium bazı pazarlarda rakip platformlardan çok daha pahalı hale geldi. Danimarkalı bir kullanıcı, Premium’un yeni fiyatının Amazon Prime, Netflix ve HBO aboneliklerinin toplamından fazla olduğunu belirtti.

Türkiye ise Premium için yapılan zamdan etkilenmedi. Premium’un bireysel paketi ülkemizde 57,99 TL’den sunulmaya devam ediyor. Aile paketinin ise 115,99 TL olarak erişilebilir olduğunu belirtelim. Ancak son zamlar, ülkemizi de etkileyebilir.

Öte yandan YouTube, izleyicilerin içerik izlerken duraklattıkları anları değerlendiren yeni reklam formatını daha geniş bir kitleye sunmaya başladı. ‘Durdurma reklamları’ adı verilen bu format, platformun reklam stratejisini değiştiren son yeniliklerden biri olarak dikkat çekiyor.