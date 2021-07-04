Younes Belhanda'dan dikkat çeken açıklama: Kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda, Adana Demirspor'la anlaştı. Yayıncı kuruluşa röportaj veren Faslı futbolcu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Younes Belhanda'nın açıklamalarından satır başları:

"Başkanın projeleri beni iki günde ikna etti"

" Türkiye'de taraftar her zaman yanında olduğunu hissettiriyor. Buraya gelmeden önce bu derece olduğunu bilmiyordum. Adana Demirspor'u tercih etmenin nedeni kulübün hedefleri oldu. Başkanın projeleri beni iki günde ikna etti. Proje üzerine konuştuk, yeni stattan, yeni tesislerden bahsedildi, sunulan büyük proje ilgimi çekti

"Yeni bir dönemin zamanı geldi"

Galatasaray'da 4 sene geçirdim ancak yeni bir dönemin zamanı geldi. Adana Demirspor'dayım ve kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum. Galatasaray'a karşı kazanmamız gereken bir maç oynayacağız.

"Adana Demirspor için bir başarı limiti yok"

Galatasaray'ın şampiyon olması için transfer edilmiştim. Görevimi tamamladığımı düşünüyorum. Galatasaray'da iyi anılar ve kupalar biriktirdim. Adana Demirspor için bir başarı limiti yok. Hedefimiz hep kazanmak olacak"