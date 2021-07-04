  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Libya Başbakanı Dibeybe'den çağrı: Taviz verin
Sudan için Troyka ülkeleri devreye girdi
Düğünde tartışma çıktı! Bir kişi hayatını kaybetti
Fransa'da 4. dalga uyarısı
Spor Younes Belhanda'dan dikkat çeken açıklama: Kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum
Spor

Younes Belhanda'dan dikkat çeken açıklama: Kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum

Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra hangi takıma imza atacağı merak konusu olan Younes Belhanda, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la anlaşmaya verdi. Yeni takımındaki ilk röportajını veren Faslı futbolcu, "Galatasaray'da 4 sene geçirdim ancak yeni bir dönemin zamanı geldi. Adana Demirspor'dayım ve kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 23:46:00 -
Younes Belhanda'dan dikkat çeken açıklama: Kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda, Adana Demirspor'la anlaştı. Yayıncı kuruluşa röportaj veren Faslı futbolcu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Younes Belhanda'nın açıklamalarından satır başları:

"Başkanın projeleri beni iki günde ikna etti"

" Türkiye'de taraftar her zaman yanında olduğunu hissettiriyor. Buraya gelmeden önce bu derece olduğunu bilmiyordum. Adana Demirspor'u tercih etmenin nedeni kulübün hedefleri oldu. Başkanın projeleri beni iki günde ikna etti. Proje üzerine konuştuk, yeni stattan, yeni tesislerden bahsedildi, sunulan büyük proje ilgimi çekti

"Yeni bir dönemin zamanı geldi"

Galatasaray'da 4 sene geçirdim ancak yeni bir dönemin zamanı geldi. Adana Demirspor'dayım ve kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum. Galatasaray'a karşı kazanmamız gereken bir maç oynayacağız.

"Adana Demirspor için bir başarı limiti yok"

Galatasaray'ın şampiyon olması için transfer edilmiştim. Görevimi tamamladığımı düşünüyorum. Galatasaray'da iyi anılar ve kupalar biriktirdim. Adana Demirspor için bir başarı limiti yok. Hedefimiz hep kazanmak olacak"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay