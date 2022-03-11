  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yorum sizin! HDP diyor ki: Şehir içinde zırhlı araçların kullanımı yasaklansın
Gündem

Yorum sizin! HDP diyor ki: Şehir içinde zırhlı araçların kullanımı yasaklansın

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, şehir içinde zırhlı araçların kullanımının yasaklanmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 15:57:00 -
Yorum sizin! HDP diyor ki: Şehir içinde zırhlı araçların kullanımı yasaklansın

Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuşan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, şehir içinde zırhlı araçların kullanılmasının felaketlere ve masum vatandaşların hayatlarını kaybetmesine yol açtığını iddia etti.

Şehir içinde zırhlı araçların kullanımının yasaklanmasını isteyen Kaçmaz, "Zırhlı araçların, Kürtlerin bellediğinde faili meçhul cinayetlerin sembolü olarak yer aldığını" ileri sürdü.

Kaçmaz, "Bu savaş makineleri ölüm saçmaya devam ediyor. Bu konularda muhalefet sessiz kalıyor, iktidar da sorumluluk almış değil. HDP olarak iktidarı, şehir içinde zırhlı araçların yasaklanmasına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay