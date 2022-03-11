Yorum sizin! HDP diyor ki: Şehir içinde zırhlı araçların kullanımı yasaklansın
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, şehir içinde zırhlı araçların kullanımının yasaklanmasını istedi.
Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuşan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, şehir içinde zırhlı araçların kullanılmasının felaketlere ve masum vatandaşların hayatlarını kaybetmesine yol açtığını iddia etti.
Şehir içinde zırhlı araçların kullanımının yasaklanmasını isteyen Kaçmaz, "Zırhlı araçların, Kürtlerin bellediğinde faili meçhul cinayetlerin sembolü olarak yer aldığını" ileri sürdü.
Kaçmaz, "Bu savaş makineleri ölüm saçmaya devam ediyor. Bu konularda muhalefet sessiz kalıyor, iktidar da sorumluluk almış değil. HDP olarak iktidarı, şehir içinde zırhlı araçların yasaklanmasına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.