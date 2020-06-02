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Aktüel

Yörüklerin Toroslar'a göç edeceği yollar açılıyor

Mersin'de, 2200-2500 rakımlı mera yollarında, geniş kapsamlı kar küreme ve iyileştirme çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:58:03 -
Yörüklerin Toroslar'a göç edeceği yollar açılıyor

MERSİN (AA) - Mersin'de, yaz dönemini Torosların yüksek rakımındaki yaylalarda geçiren Yörüklerin kullanacağı yollarda, kar küreme ve iyileştirme çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toros Dağları'na uzanan ve Yörüklerin yerleşim yeri olan 2200-2500 rakımlı mera yollarında, geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Yılan Ovası, Kanısaf, Beyyurdu, Kuzutaşı, Yedigöz, Küldüşmez, Kalburcu, Öşün Küçük ve Öşün Kızıldağ bölgelerinde konargöçerlerin rahat yolculuk yapabilmesi için karları temizleyen ekipler, yoldaki bozuklukları ve çukurları düzeltti.

Düzenlemelerin ardından ailelerden bazıları, hayvanlarıyla birlikte yaylalara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atlılar Mahallesi Muhtarı Mutlu Özdemir, göç için yolların açılmasını beklediklerini belirterek, "İnsanlar inanamıyor ama burada hala kar var. Burası Toroslar'ın en yüksek noktası. Benim meramda 50 Yörük var." ifadelerini kullandı.

Konargöçerlerden Yaşar Çolak ise kış sezonunu Mersin'in sahil kesimine yakın bölgelerde, yaz sezonunu da daha serin yaylalarda geçirdiklerini anlattı.


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