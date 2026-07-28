Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yapılan kazılarda 16 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı. "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen mezarlıkta yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mezarlardaki taşlar, temizleme, seviye indirme, blokaj, restorasyon, birleştirme ve yapıştırma işlemlerinin ardından epigrafik yöntemlerle incelenerek kayıt altına alınıyor. Kazı Başkanı Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, "Kazdığımız alanda paftaya göre 4 mezar taşımız görünüyordu ama şu anda 16 yeni mezar ortaya çıkarıldı. Taşların yapıştırma ve birleştirme işlemi gerçekleştirildi" dedi.