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Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

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Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yapılan kazılarda 16 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı. "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen mezarlıkta yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mezarlardaki taşlar, temizleme, seviye indirme, blokaj, restorasyon, birleştirme ve yapıştırma işlemlerinin ardından epigrafik yöntemlerle incelenerek kayıt altına alınıyor. Kazı Başkanı Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, "Kazdığımız alanda paftaya göre 4 mezar taşımız görünüyordu ama şu anda 16 yeni mezar ortaya çıkarıldı. Taşların yapıştırma ve birleştirme işlemi gerçekleştirildi" dedi.

#1
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak gösterilen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve desteğiyle yürütülen kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

#2
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

210 dönümlük araziyi kapsayan tarihi alanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'ın başkanlığında sürdürülen çalışmalarda alanında uzman akademisyenler görev yapıyor.

#3
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

"Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yapılan kazıların bu yılki etabında açılan 400 metrekarelik alanda 16 yeni mezar ortaya çıkarıldı.

#4
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Mezarlardaki taşlar, temizleme, seviye indirme, blokaj, restorasyon, birleştirme ve yapıştırma işlemlerinin ardından epigrafik yöntemlerle incelenerek kayıt altına alınıyor.

#5
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

"KAZDIĞIMIZ ALANDA 4 MEZAR TAŞIMIZ GÖRÜNÜYORDU" Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında sürdürüldüğünü söyledi.

#6
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Bu yıl 400 metrekarelik alanda çalışma yürüttüklerini belirten Kulaz, "Bu açma genişletilecek. Kazdığımız alanda paftaya göre 4 mezar taşımız görünüyordu ama şu anda 16 yeni mezar ortaya çıkarıldı. Taşların yapıştırma ve birleştirme işlemi gerçekleştirildi. Blokaj ve kazı çalışmaları devam ediyor." dedi.

#7
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Mezarlığın her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırladığını ifade eden Kulaz, kazı çalışmalarının yanı sıra ot temizliği ve çevre düzenlemesini de yaparak alanı ziyaretçilere hazır hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

#8
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Kazılarda özellikle sandukalı mezarların ve mezar taşlarının ortaya çıkarıldığını anlatan Kulaz, bazı taşların restorasyon işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

#9
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Yaklaşık 27 parçaya ayrılan bir mezar taşının da yapılan çalışmalarla yeniden birleştirildiğini dile getiren Kulaz, şunları kaydetti:

#10
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

"Önceden tespit ettiğimiz kırık mezar taşımız vardı. Yaklaşık 27 parçaya bölünmüştü ki bugün bir parçasını daha bulduk.

#11
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Geçen hafta taşı birleştirme işlemiyle ayağa kaldırdık. Halen 2-3 parçası kayıp. Yüzey toprağını alırken bulduğumuz parça yerine monte edilecek.

#12
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Bu taşlar için 'Anadolu'nun tapu belgesi' ifadesini kullanıyoruz. Bu taşımız da öyle.

#13
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Orta Asya'dan Anadolu'ya Ahlat'a göç etmiş bir vatandaşın mezar taşının üstünde hem kimlik bilgileri hem de 1310 tarihi okunmaktadır.

#14
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Taşta metxfunla ilgili kişisel bilgiler, ayet ve hadisler var. Süslemeleriyle de Selçuklu üslubunu yansıtan bir mezar şahidesini ayağa kaldırmak bizim için önemliydi."

#15
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Ahlat'ın yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırladığını belirten Kulaz, ziyaretçilerin büyük bölümünün Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezdiğini, ilçedeki diğer tarihi alanların da tanıtılmasına önem verdiklerini ifade etti.

#16
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Kulaz, kazı çalışmalarının Ahlat'ın kültürel mirasının ortaya çıkarılmasının yanı sıra bölgenin turizmine katkı sunmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

#17
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndan kareler…

#18
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndan kareler…

#19
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndan kareler…

#20
Foto - Ahlat'ta yeni keşif yapıldı: 16 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndan kareler…

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