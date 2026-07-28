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Havacılık tarihinde devrim niteliğinde adım! Gökyüzünde 24 saatlik rekor kırıldı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Havacılık tarihinde devrim niteliğinde adım! Gökyüzünde 24 saatlik rekor kırıldı!

Airbus’ın A350-1000ULR test uçağı, Melbourne ile Toulouse arasında gerçekleştirdiği 24 saat 22 dakikalık aktarmasız uçuşla tarihi bir rekora imza attı.

#1
Foto - Havacılık tarihinde devrim niteliğinde adım! Gökyüzünde 24 saatlik rekor kırıldı!

Pasifik ve Atlas okyanuslarını aşarak ABD’yi doğudan batıya kateden dev yolcu uçağı, kesintisiz en uzun uçuş unvanının yeni sahibi oldu.

#2
Foto - Havacılık tarihinde devrim niteliğinde adım! Gökyüzünde 24 saatlik rekor kırıldı!

AİRBUS’IN Qantas’ın Project Sunrise programı için kullandığı A350-1000ULR test uçağı, Melbourne-Toulouse arasında gerçekleştirdiği 24 saat 22 dakikalık kesintisiz uçuşla yeni bir rekora imza attı.

#3
Foto - Havacılık tarihinde devrim niteliğinde adım! Gökyüzünde 24 saatlik rekor kırıldı!

F-WULR tescilli Airbus A350-1000ULR tipi uçak, Pasifik ve Atlas okyanuslarını aşarak ABD’yi doğudan batıya kat eden rotada yaklaşık 24 saat 22 dakika havada kaldı. Airbus, dünyanın en uzun kesintisiz ticari uçuşu rekoru oldu.

#4
Foto - Havacılık tarihinde devrim niteliğinde adım! Gökyüzünde 24 saatlik rekor kırıldı!

Airbus A350-1000ULR tipi yaptığı uçuşla başka bir uçak üretici firması Boeing’in 2005 yılında 777-200LR tipi uçağın Hong Kong-Londra arasında uçtuğu 22 saat 42 dakikada uçarak kırdığı önceki rekoru geride bırakmış oldu.

#5
Foto - Havacılık tarihinde devrim niteliğinde adım! Gökyüzünde 24 saatlik rekor kırıldı!

Önümüzdeki günlerde ticari uçuşlara başlayacak A350-1000ULR uçaklarının dünyanın en uzun aktarmasız tarifeli uçuşlarında kullanılacağı öğrenildi. (DHA)

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