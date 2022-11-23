Yorgunluk ve halsizliğe iyi gelen vitaminler nelerdir? Yorgunluk ve halsizlik nedeni! Hangi vitaminler kullanılmalı?

Gebelik, cinsiyet, yaş, alkol kullanmak, ilaç kullanmak gibi bazı unsurlar ya da bazı sağlık problemleri, B vitamini gereksinimini çoğaltmaktadır. B vitaminin eksik olması, Halsizlik, unutkanlık ve Yorgunluk gibi bulgulara neden olabilir. Bunun dışında insanlarda D vitamini eksikliği söz konusudur. Bazı kişilerde D vitamini eksikliği olmasına rağmen herhangi bir bulguya rastlanmaz. Ancak D vitamini eksikliği kimi zaman yorgunluk, halsizlik, genel vücut ağrıları gibi belirtiler ile ortaya çıkar. Ciddi eksiklik olması durumunda yürümekte güçlüğe neden olan güç kaybı ortaya çıkmaktadır.

Konuyla ilgili Dilara Koçak, yazdı...

Sağlıklı beslenmek, temiz gıdaya ulaşmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Hem birey sağlığı hem de gezegen sağlığı dönüşü zor bir noktaya doğru hızla ilerliyor. Bunun birçok nedeni var… Tarımda kullanılan suni gübre hem toprağı hem de bedenimizi zehirliyor. Deniz ve canlılarının maruz kaldığı mikroplastikler anne sütünden, akciğerimize ve kanımıza kadar bizi de kirletiyor.

Hava ve toprak kirliliği, toprak kalitesindeki azalma, hatta ekonomik nedenler… Yetersiz ve dengesiz beslenme birçok sağlık sorununa yol açarken mikro besin öğesi yetersizliği görülme sıklığı da artıyor. En sık görülen vitamin-mineral eksiklikleri ise D vitamini, demir, magnezyum, çinko, B12 vitamini ve folik asit. Vitamin eksikliklerinin giderilmesi için en doğru kaynaklar besinler olmalı, dengeli bir beslenme planı ile bu tarz eksikliklerin önüne geçeceğini hatırlayın. Vitamin-mineral eksikliklerinin tespitini ise hekim kontrolünde kan tahlilleri ile takip edebilirsiniz.

YORGUNLUK VE HALSİZLİK ŞİKAYETİNİZ VARSA

Son günlerde danışanlarımdan ve sosyal çevremden aldığım geri dönüşler bu şikayetlerin arttığı yönünde. Yorgunluk, halsizlik durumu uzun zamandır devam eden danışanlarımın kan tahlillerini mutlaka değerlendiriyorum, hekimleri ile de iletişime geçiyorum. En çok eksiklik görülenler arasında ilk sırada D vitamini alıyor. D vitamini kemik sağlığı için kritik öneme sahip, öyle ki artık bir hormon gibi değerlendiriliyor. Yeterince güneşe çıkılmaması sebebiyle birçok kişide görülüyor ve metabolizmanın yavaşlaması, halsizlik, enerji düşüklüğü, kas krampları gibi belirtiler verebiliyor. Kansızlık denince aklınıza ilk olarak demir yetersizliği gelebilir. Ama B12 eksikliği de kansızlığa yol açabilir. Yaşla birlikte B12 emilimi ve vücutta depolanma yeteneği azalır. Vegan beslenen bireylerin giderek artması, bariatrik yani obezite cerrahisi, yanlış diyet programları sebebiyle çokça görülüyor. Klinik depresyon kadar ağır olmayan duygu durum değişimleri, anksiyete, dikkat eksikliği ve beyin sisi, hafıza zayıflığı, uzun süre odaklanamama gibi bilişsel semptomlar da aynı eksikliğine işaret ediyor olabilir.

Sindirime bağlı semptomlar da var. Bağırsak aslında sinir sistemimizin bir parçası ve çinko bağırsak için çok önemli. İnsülinin hücrelere bağlanması için gerekli olan sindirim enzimlerinin de doğru şekilde kullanılmasını sağlayan çinko, glikozun yağ olarak depolanmak yerine yakıt olarak kullanılmasına destek veriyor. Böylece yeterli çinko alan kişilerde kilo kontrolü çok daha kolay hale geliyor.

1-BU EKSİKLİKLERİ GIDALARLA TAMAMLAMAK MÜMKÜN MÜ?

Halsizlik ve yorgunluk için vitamin hapları;

Keşke ihtiyacımız olan bütün besinleri yiyeceklerden alabilseydik. Son 50 yılda tarımda kullanılan kimyasal gübreler, pestisitler, endüstriyel tarım ve tek mahsul tarımı toprak mikrobiyomunu değiştirdiği için toprak, bitkileri yeterince besleyemiyor. Vitamin ve mineral açısından yüzde 20-40 arası bir düşüş var.

Dedelerimizin tek bir portakaldan aldığı besini almak için bizim sekiz portakal yememiz gerekiyor. Sadece iki nesilde büyük bir değişim oldu. Portakalın şeker ve tat içeriği artıyor ama besin değeri azalıyor. İkincisi endüstriyel gıda sistemi. Yerel organik gıda sistemini terk etmek besin değerinde düşüş getirdi. Bir bitki topraktan ayrılır ayrılmaz besin kaybetmeye başlar. Yüzlerce veya binlerce kilometre yol yaptıktan sonra sofranıza gelen yiyecekler besin açısından yüzde 40-50 değer kaybediyor. Sebebi yeni yetiştirme ve dağıtım yöntemleri.

2-GIDA TAKVİYESİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bireysel olarak da beklentimiz kullandığımız ürünlerden yüksek oranda faydalanabilmek. Bunun yanı sıra temiz içerikli olması, GMP (Good Manufacturing Practices) kurallarına uygun bir şekilde üretilmiş olmasının da önemli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Son yıllarda dikkat çeken iki konu başlığından bahsetmek istiyorum: Biyouyum ve biyoyararlanım. Biyouyum bir etken maddenin vücudumuza ne kadar uyum sağladığı ile ilgili bir konu iken, biyoyararlanım ise etken maddenin ne kadar emildiği konusudur. Şu an bu iki konuyu da kapsayan bir teknoloji kullanılıyor. Bu teknolojinin adı Lipozomal teknoloji.

3-LİPOZOMAL TEKNOLOJİ NEDİR VE NE GİBİ AVANTAJLAR SAĞLAR?

Lipozomal teknoloji kısaca hücreye benzer yapılar oluşturarak etken maddenin vücut içinde dağıtımını sağlayan teknoloji olarak tanımlanabilir. Oluşturulan bu yapılara lipozom kürecikleri denir. Lipozom kürecikleri, etken maddenin (mesela C vitamini, D vitamini) çift katlı fosfolipid tabakası ile çevrelenmesiyle oluşurlar. Fosfolipidler, vücudumuzdaki hücre zarlarının ana bileşenlerindendir. Yani lipozomal kürecikler, doğal hücre zarlarını taklit edebiliyor. Etken maddenin dışındaki bu fosfolipid tabakası, etken maddeyi, sindirim enzimleri ve mide asidine karşı koruyarak hedefe teslim edilebilir. Yani lipozomal teknolojiye sahip gıda takviyeleri yüksek emilim sağlayabiliyor. Hekiminize danışarak eksiklik durumunda aç-tok fark etmeksizin rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Yorgunluk ve halsizliğe iyi gelen vitaminler nelerdir? Hangi besin ve yiyeceklerde bulunurlar? Vitamin eksikliği belirtileri neler? Sizler için araştırdık.Vitamin Eksikliğinin 10 İşaretine Dikkat!

Görme problemleri: Görme problemlerinin yaşanması vücudunuzda A vitamini eksikliğini işaret edebilir. A vitamini normal ve gece görmede destek sağlayan bir vitamin türüdür. A vitamini eksikliğinde gözde kseroftalmi; yani göz akı ve kormeanın parlaklığını kaybederek kuruması ve gece körlüğü gibi problemler ortaya çıkabilir.

Uzun süreli yorgunluk: Vücutta uzun süreli yorgunluk, zihin bulanıklığı ve fiziksel koordinasyon bozukluğu hissedilmesi, B1 vitamini eksikliğini ifade edebilir. B1 vitamini özellikle beynin enerji üretimi için gerekli bir vitamindir.

Dil ve deride çatlaklar: Bazı deri hastalıkları ve sinir sistemi bozuklukları B6 vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir. Özellikle dudak ve dil çatlaması ya da egzama gibi belirtiler, vücutta B6 vitamini eksikliğini işaret edebilir. Eksikliğinde hücre yenilenmesi yavaşlar ve egzama, iltihaplanma gibi deri problemleri görülebilir.

Kansızlık: Kansızlık kimi zaman vitamin eksikliğinin bir işareti olabilir. Folik asit B vitamini ailesinin bir üyesidir. Folat ya da B9 vitamini olarak bilinir. B9 vitaminin eksikliği, vücutta kansızlık oluşmasına yol açan bir sebeptir. DNA sentezi ve hücre bölünmesi süreçlerinde önemli bir yere sahip vitamin türüdür.

Zihinsel yorgunluk: Uzun süreli olarak yaşanan zihinsel yorgunluk, B12 vitamini eksikliği işaret edebilmektedir. B12 vitamin eksikliği zihinsel performansı etkileyen bir durumdur. Zihinsel yorgunluk zamanla entelektüel becerilerin de yavaşlamasına yol açar. Eğer kişinin uzun süreli olarak unutkanlık, hafıza kaybı, konsantre olamama gibi problemleri varsa mutlaka B12 vitamini açısından incelenmesi gerekir.

Ciltte kolayca oluşan çürük ve morarmalar: Vücutta kolayca morlukların oluşması ya da ciltte kırmızı-mavi renkte morarmalar ve noktaların görülmesi C vitamini eksikliğini ifade edebilir. Çünkü C vitamini eksikliği ile vücut kolajen yapamaz hale gelmektedir. Kolajen üretilememesi de vücutta çeşitli dokuların yıkılmaya başlamasına ve doku tamirinin sekteye uğramasına neden olabilir.

Kemik ağrıları: Vücutta D vitamini eksikliği kendini kemik ağrısı, kemik erimesi olarak gösterebilmektedir. Eksiklik sonucu oluşan kemik ağrıları, tüm vücut genelinde hissedilebilmektedir. Bu ağrılara zamanla halsizlik de eşlik edebilir.

Kas kaybı: Kaslarda oluşan zayıflık ve güçsüzlük E vitamini eksikliğinden kaynaklanabilmektedir. E vitamini eksikliği kaslarda zamanla zayıflamaya yol açabilmektedir. Kas kütlesi kaybı, kas güçsüzlüğü ve buna bağlı denge problemleri ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

Aşırı kanamalar: Vücutta meydana gelen aşırı kanamalar K vitamini eksikliğinden kaynaklanabilmektedir. Regl kanamalarının uzun sürmesi, sebepsiz yere diş eti ve burun kanamalarının oluşması, idrarda ya da dışkıda kan görülmesi, K vitamini eksikliğini de işaret edebilmektedir.

Cansız tırnak ve saçlar: Saç ve tırnak bölgelerinde yaşanan problemler, H vitamini diğer adıyla biotin ya da B7 vitamini eksikliğini işaret edebilir. Saçlarda kepeklenme, dökülme, cansızlık, kırılmalar; tırnaklarda çabuk kırılma, yumuşama, beyaz lekeler ve yavaş uzama gibi belirtilere dikkat etmek gerekir.

Kronik yorgunluğun nedenleri kişinin yaş grubuna göre de değişiklik gösterebilir. Genç insanlarda iş stresi, kansızlık, depresyon veya düşük tansiyon gibi sebepler yorgunluğa neden olurken, daha yaşlılarda diyabet, börek, kalp ve karaciğer sorunları da yorgunluğa neden olabilir.

Hangi vitamin eksikliği yorgunluk yapar?

B12 vitamini DNA yapımında rol alan bir vitamindir. Eksikliğinde kafa karışıklığı, çabuk unutma, uyuşma, karıncalanma gibi belirtilerin yanında en başta yorgunluğa sebep olur. Şiddetli magnezyum eksikliğinde kas krampları, uyuşma, dikkatte azalma gibi belirtiler de ortaya çıkar. Fazla terleyen, idrar söktürücü ilaç kullananlarda magnezyum atılımı daha fazla olur. Yaşın ilerlemesiyle magnezyum emilimi azalır. Cilt lekeleri aynı zamanda antioksidan alım eksikliği ya da C ve E vitamini eksikliğinde de olabilir. Fakat cilt lekelerinin oluşmasında altta yatan neden kesinleşmeden herhangi bir vitamin alımı ile yaklaşımda bulunmak doğru olmayacaktır.

Kas yorgunluğuna hangi vitamin iyi gelir?

Bitkisel ve hayvansal gıdalardan da bir miktar sağlanabilir. Ülkemiz güneşi bol bir ülke olmasına rağmen D vitamini eksikliği sık görülür. D vitamini eksikliği olanlarda yorgunluk, halsizlik ve kas ağrıları önemli belirtilerden.

Halsizlik ve yorgunluk için hangi vitamin kullanılmalı? Yorgunluk için hangi vitamin alınmalı?

Yorgunluk ve halsizliğe iyi gelen vitaminler; B vitaminlerinin tümü ve D vitamini şeklindedir. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 vitaminleri ile D vitamini içeren besinler halsizliğe ve yorgunluğa iyi gelmektedir.

YORGUNLUK VE HALSİZLİĞE İYİ GELEN VİTAMİNLER NELERDİR?

D vitamininin eksikliği, güçlü belirtilere sebep olmakla beraber vücutta oldukça değişik işlevler adına kullanılmaktadır. D vitamini eksikliği; yorgunluk, kemiklerde ve eklemlerde ağrı, depresif ruh hali ve halsizlik gibi belirtilere neden olmaktadır. Bu yüzden yorgunluk ve halsizliğe iyi gelen vitaminlerden biri D vitaminidir.

B vitamini; su içerisinde çözünen bir vitamin grubudur. Kendi içinde B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 ve B12 gibi farklı çeşitler ve görevleri vardır. Fakat genel şekilde bütün B vitaminlerinin ortak görevi alınan besinlerin enerjiye çevrilmesini sağlamaktır. Bununla beraber yorgunluk ve halsizliğe iyi gelen vitaminlerden biri de B vitamini grubudur.

HANGİ BESİN VE YİYECEKLERDE BULUNURLAR?

B grubu vitaminlerinin bulunduğu besinler sırası ile;

- B1 vitamini: Bu vitamin; yoğurt, bezelye, fasulye, balık, kepekli tahıl grubu ve ay çekirdeği içerisinde yer alır. Bunun dışında bebek mamaları ve ekmeklere ilave edilebilir.

- B2 vitamini: Bu vitamin peynir, süt, yoğurt, dananın karaciğeri, tavuk eti, yağsız et, yumurta, istiridye, somon, mantar, ıspanak ve badem içerisinde bulunmaktadır.

- B3 vitamini: B3 vitamini; somon, tavuğun karaciğeri, tavuk eti, hindi, ton balığı, dana kıyması, bezelye, avokado, esmer pirinç, somon, hamsi, fıstık gibi besinlerin içerisinde bulunur.

- B5 vitamini: B5 vitamini; avokado, bilhassa böbrek, karaciğer gibi sakatatlar içinde, hindi, tavuk, dana eti, yumurta, yoğurt, süt, brokoli, bezelye, mantar, mercimek, yulaf, patates, fındık, esmer pirinç gibi besinlerin içerisinde yer alır.

- B6 vitamini: B6 vitamini kümes hayvanları, sığır, somon ve ton balığı, tavuğun karaciğeri, koyu yeşil yapraklı sebze türleri, muz, havuç, kavun, portakal gibi besinlerde yer almaktadır.

- B7 vitamini: B7 vitamini; somon ve sardalya balığı, yumurta sarısı, yer fıstığı, baklagil türleri, ceviz, tavuk ve sığır karaciğeri, tohumlar, avokado, muz, mantar, tatlı patates, karnabahar içerisinde çok önemli oranda bulunmaktadır.

- B9 vitamini: B9 vitamini; pancar, yumurta, baklagil çeşitleri, deniz ürünleri, ıspanak, brokoli, Brüksel lahanası, kuşkonmaz, fındık, ay çekirdeği, fıstık, portakal, mandalina, greyfurt, muz gibi besinler içerisinde bulunmaktadır. Bu besinler folat içerikli besinlerdir.

- B12 vitamini: Yumurta, süt ve süt ürünleri, kabuklu deniz ürünleri ve Balık türleri, sakatat, kırmızı et, tahıllar gibi besinlerin içerisinde bol bol B12 vitamini yer almaktadır.

- D Vitamini: D vitamini yorgunluk ve halsizlik adına oldukça önemli bir vitamindir. Bununla beraber D vitamini özellikle süt, yumurta, ton balığı, mantar ve tahıllı gıdaların içerisinde yer alır. Tereyağı, peynir, yoğurt, kefir gibi besinlerin içerisinde bol bol D vitamini bulunur. Bu besinleri tüketmek, D vitamini almak açısından yararlı olacaktır.

Baş dönmesi hangi vitamin eksikliğinden?

Yapılan son araştırmalara göre uzmanlar, “Demir eksikliği anemisi, B12 ve D vitamini eksikliği vertigoya neden olmaktadır” diyor.