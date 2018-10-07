Yönetmen ve oyuncu Renklidere hayatını kaybetti

Alınan bilgile göre, Aydın'ın Söke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Renklidere'nin cenazesi, ikindi vaktinde Bodrum Turgutreis Yalı Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

"Terzi Baba" filmi ile 1998 yılında Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen Renklidere, Türk sinemasının Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi önemli isimleriyle çeşitli filmlerde rol almış ve çok sayıda filmin yönetmenliğini yapmıştı.