  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yönetmeliklere uygun inşa edilmiş bina depreme dayanıklıdır
Gündem

Yönetmeliklere uygun inşa edilmiş bina depreme dayanıklıdır

Uzmanlar, belirlenen kurallara uyulduğunda her zeminde depreme dayanıklı konutların yapılmasının mümkün olduğuna dikkati çekiyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 17:28:00 -
Yönetmeliklere uygun inşa edilmiş bina depreme dayanıklıdır

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Serdar Kırçıl, depreme dayanıklı bina tasarımı ilkelerine ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun inşa edilen yapıların depremde yıkılma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

Depreme dayanıklı binanın aslında yürürlükteki deprem yönetmeliğinde tarif edilmiş kurallara göre tasarlanmış bina olduğunu belirten Kırçıl, “Bir tasarım depremimiz vardır. Bu belirli bir riski ifade eder. Bunu da ‘50 yılda aşılma olasılığı yüzde 10 olan deprem’ diye tarif ederiz” dedi.

Kırçıl, bir konut ya da iş yerine ait binanın ekonomik ömrünü 50 yıl olarak varsaydıklarına, yönetmeliklerin de buna göre hazırlandığına dikkati çekti.

Orta şiddetteki depremleri onarılabilir düzeyde hasarla atlatması beklenir. Hedeflenen bina performansının depremi hasarsız atlatmak olmadığının altını çizenDoç. Dr. Kırçıl, depreme dayanıklı yapı ilkelerine ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun tasarlanmış bir binanın çökme ihtimalinin çok düşük olduğunu aktardı.

Taşıyıcı sistemin binanın yapılacağı zemin koşullarına, kullanım amacına, bina kat sayısına ve bulunduğu deprem bölgesine göre tüm bu parametrelerin kombinasyonu olarak tasarlandığını belirten Kırçıl, “Önemli olan onun yürürlükteki yönetmeliğe göre tasarlanması, yerinde de tasarlanmış projeye uygun olarak imal edilmesi, o imalatın da denetlenmesidir. Bütün bunlar gerektiği gibi yerine getirilirse bir binanın depremde yıkılma olasılığı çok düşüktür” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kırçıl, her zeminde bina yapılabildiğine dikkati çekerek, fay hattında da binanın yapılabileceğini, tasarımdan önce bütün bu risklerin hesaba katılıp ona göre planlama yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan, Rusya ve Türkiye arasında ihracat! Binlerce kişi istihdam, rekor ihracat performansı: 525 milyon dolarlık!
Ekonomi

Suudi Arabistan, Rusya ve Türkiye arasında ihracat! Binlerce kişi istihdam, rekor ihracat performansı: 525 milyon dolarlık!

Türkiye iklimlendirme sanayisinin ihracatı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre resmen yüzde 14,7 artarak bu kadar tam 525,4 milyon d..
Kılıçdaroğlu şok olacak! Bu haltı yedin mi yemedin mi Kemal Bey?
Medya

Kılıçdaroğlu şok olacak! Bu haltı yedin mi yemedin mi Kemal Bey?

CHP'li Yaşar Okuyan, "Elimde dosyaları var, açıklarım" diyerek Meral Akşener'i tehdit etmişti. Okuyan, geçtiğimiz gün, Kemal Kılıçdaroğlu il..
CHP'nin eğlence sevdasını deprem de durduramadı! İzmir’de hem eğlence hem de soygun için yine eller havaya!
Gündem

CHP'nin eğlence sevdasını deprem de durduramadı! İzmir’de hem eğlence hem de soygun için yine eller havaya!

Mason Başkan Tunç Soyer Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremden sadece 3 gün sonra Aysa Organizasyon isimli firma ile bu yıl ke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23