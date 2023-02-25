Yönetmeliklere uygun inşa edilmiş bina depreme dayanıklıdır

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Serdar Kırçıl, depreme dayanıklı bina tasarımı ilkelerine ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun inşa edilen yapıların depremde yıkılma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

Depreme dayanıklı binanın aslında yürürlükteki deprem yönetmeliğinde tarif edilmiş kurallara göre tasarlanmış bina olduğunu belirten Kırçıl, “Bir tasarım depremimiz vardır. Bu belirli bir riski ifade eder. Bunu da ‘50 yılda aşılma olasılığı yüzde 10 olan deprem’ diye tarif ederiz” dedi.

Kırçıl, bir konut ya da iş yerine ait binanın ekonomik ömrünü 50 yıl olarak varsaydıklarına, yönetmeliklerin de buna göre hazırlandığına dikkati çekti.

Orta şiddetteki depremleri onarılabilir düzeyde hasarla atlatması beklenir. Hedeflenen bina performansının depremi hasarsız atlatmak olmadığının altını çizenDoç. Dr. Kırçıl, depreme dayanıklı yapı ilkelerine ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun tasarlanmış bir binanın çökme ihtimalinin çok düşük olduğunu aktardı.

Taşıyıcı sistemin binanın yapılacağı zemin koşullarına, kullanım amacına, bina kat sayısına ve bulunduğu deprem bölgesine göre tüm bu parametrelerin kombinasyonu olarak tasarlandığını belirten Kırçıl, “Önemli olan onun yürürlükteki yönetmeliğe göre tasarlanması, yerinde de tasarlanmış projeye uygun olarak imal edilmesi, o imalatın da denetlenmesidir. Bütün bunlar gerektiği gibi yerine getirilirse bir binanın depremde yıkılma olasılığı çok düşüktür” dedi.

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Kırçıl, her zeminde bina yapılabildiğine dikkati çekerek, fay hattında da binanın yapılabileceğini, tasarımdan önce bütün bu risklerin hesaba katılıp ona göre planlama yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.