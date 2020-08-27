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Spor Yönetimden flaş açıklamalar! Quaresma’nın Türkiye’deki yeni adresi
Spor

Yönetimden flaş açıklamalar! Quaresma’nın Türkiye’deki yeni adresi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’dan, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma için sürpriz transfer hamlesi geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:28:00 -
Yönetimden flaş açıklamalar! Quaresma’nın Türkiye’deki yeni adresi

Bir dönem Beşiktaş’ta oynayıp sonra Kasımpaşa’ya transfer olan Ricardo Quaresma için sürpriz bir takım devreye girdi.

Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Ricardo Quaresma’yı takıma kazandırmak için harekete geçti.

İzmir ekibinin yakından takip ettiği yıldız futbolcu için açıklama geldi.

Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Quaresma hakkında konuştu.

Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Portekizli yıldızla görüştüklerini belirterek son aşamaya geldiklerini söyledi.

Oyuncunun şehri sevdiğini aktaran Hilmi Bozok, görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladı.

Transferin 1-2 gün içerisinde netlik kazanacağı düşünülüyor.

Forma giydiği takımlar

Ricardo Quaresma, kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, Chelsea, Inter, Beşiktaş ve Al Ahli takımlarında oynadı.

Kasımpaşa’da geçen sezon 26 maçta 4 gol attı.

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