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Siyaset

Yönetim için isimler belirlendi, yeni partiye isim aranıyor

Yeni parti çalışmalarını hızlandıran Ahmet Davutoğlu büyük illerde teşkilatlanmanın tamamlanması için görevlendirme yaptı. İl başkanlığı için düşünülen isimlere, kendi kadrolarını oluşturma talimatı verildi.

2019-10-27 10:39:00 -
Yönetim için isimler belirlendi, yeni partiye isim aranıyor

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  AK Parti’den ihraç edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini Kasım ayında açıklayacak. Partinin kadrosunda TBMM’de AK Parti mevcut milletvekillerinden hiçbir isim olmayacak.

İllerde teşkilatlanma için görevlendirme yaptı

Ahmet Davutoğlu, büyük illerde teşkilatlanmanın tamamlanması için görevlendirme yaptı. İl başkanlığı için düşünülen isimlere, kendi kadrolarını oluşturma talimatı verildi. Davutoğlu’nun genel başkan olacağı yeni partinin yönetiminde kimlerin yer alacağı da yavaş yavaş netleştiriliyor.

İşte Davutoğlu'nun partide görev vereceği isimler

Ahmet Davutoğlu’nun vefa ilkesini gözeterek zorlu mücadele sırasında kendisini yalnız bırakmayanları yönetime taşıyacağına dikkat çekiliyor. Bu kapsamda Yaşar Bozkurt, Şule Tunalı, Metin Bulduk, Feridun Bilgin, Yeşim Karadağ, Ufuk Uras, İsmail Müftüoğlu, Ali Sarıkaya, Ahmet Çakar, Zafer Gül, Ömer Ünal, İbrahim Turhan, Feramuz Üstün, Kani Torun, Cuma İçten, Talha Erol Durmaz, Coşkun Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Mustafa Öztürk, Bayram Zilan, Etyen Mahçupyan, Özlem Albayrak, Fatma Yavuz, Selim Temurci,Kerim Özkul, Dalyan Karadaş, Münire Karacan, Yavuz Bayraktar, Uğur Kaleli, Mustafa Baloğlu, Hasan Hüseyin Bozok, Ali Rıza Alaboyun, Nedim Yamalı, Musa Arat ve İhsan Özkes’in partide görev üstleneceği belirtiliyor.

Parti ismi üzerinde çalışıyorlar

Davutoğlu kurmayları yaptığı toplantıda Yeni Yol Partisi(YYP), Yaşam ve Adalet Partisi( YAP) dahil 10’a yakın parti ismi üzerinde çalışma yürüttüğü öğrenildi.

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Yorumlar

Kafkas

Partinin adını Baruch Hashem koyup bir de Davudun yıldınızı amblem olarak eklediğinizde tam olur. Ha, bir de partinizdeki ermeniler için ermeni soykırımı anıtını arka plana koyun. Ama sakın kanatlar eklemeyi unutmayın, partiniz sızdırma yapmasın. Petekli olursa daha güzel olur.
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Sofuoğlu

Başikalarını değilde Kafir FETO'nun yolcusu Etyen MAHCUPYAN ve sol cenahtan ufuk URAS dikkatimi çekti.Harman partiler parti yerine oturmadan dağılıp giderler.Bu da onlardan birisi olacak.
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