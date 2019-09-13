Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samandağ-Antakya karayolu üzerinde bulunan Koyunoğlu Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen Z.B. isimli kadına hızla gelen 31 GV 082 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Z.B., olay yerine gelen ambulans ile Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.