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Aktüel

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Karabük‘ün Safranbolu ilçesinde yolun karşına geçtiği sırada otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

2020-04-18 23:17:11 -
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Karabük‘ün Safranbolu ilçesinde yolun karşına geçtiği sırada otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu - Karabük Karayolu üzeri Emek Kavşağı ilersinde medyana geldi. Karabük İstikametine seyir halinde olan M.K.Y’nin (22) idaresindeki 78 SB 988 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı’ya (28) çarptı. Otomobilin çarpmasıyla 5 metre ileriye fırlayan Çorbacı ağır yaralanırken, otomobil ise 177 metre fren yaptıktan sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ağır yaralı halde Özel Medikar Hastanesine kaldırılan ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çorbacı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaza sonrası otomobil sürücü M.K.Y ise gözaltına alınırken, polis soruşturma başlattı.

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