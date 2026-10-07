  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı”nda önemli açıklamalar SPK yalanladı, Selvi çıldırdı! SPK hesap sorma değil hesap verme makamında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Fon için komisyona gerek yok, olay yargıda Belediye köstebeği savcı çıktı Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 20 milyarla kaçtığı söylenen isimden haber var! Gezi ihaneti sırasında ‘Güzel günler göreceğiz’ paylaşımları... ‘Bilirkişi’ böyle diyorsa vay memleketin haline! Bakan Ersoy: Dünya turizm modelimizi örnek alıyor! Türkiye turizmde 11 basamak sıçradı Aydınlık’ın Said Nursi manşetine sert tepki! FETÖ'cü hainleri sevindiren manşet! YP’li Çeşme Belediyesi’nde 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şok detaylar ortaya çıktı! Belediye evraklarını yakarken suçüstü İmamoğlu ve Özel’in siyasi yasaklı duruma düşmesi an meselesi! 'Ahmak' Ekrem'i 'Butlan' Özgür'ü götürecek!
Gündem Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Vahap Seçer'in yerine yeni başkan vekilinin seçileceği tarih belli oldu
Gündem

Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Vahap Seçer'in yerine yeni başkan vekilinin seçileceği tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Vahap Seçer'in yerine yeni başkan vekilinin seçileceği tarih belli oldu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ardından koltuğun yeni sahibi belli oluyor.

Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçimi 13 Ekim Salı günü yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasından sonra gerçekleştirilecek başkanvekili seçimi için tarih belli oldu.

Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasından sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçimi 13 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

1 Ekim tarihinde ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla gerçekleştirilen operasyonda Seçer dahil 59 kişi gözaltına alınmıştı.

6 Ekim tarihinde Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer dahil 34 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı dün akşam üç belediye başkanını ‘geçici tedbir’le görevden uzaklaştırdığını duyurdu.

Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı, Tuncer’se Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği başkanlığından da uzaklaştırıldı. 

CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve imar skandallarına İçişleri'nden neşter! Tutuklanan Özmen ve Güneş görevden uzaklaştırıldı
CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve imar skandallarına İçişleri'nden neşter! Tutuklanan Özmen ve Güneş görevden uzaklaştırıldı

Gündem

CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve imar skandallarına İçişleri'nden neşter! Tutuklanan Özmen ve Güneş görevden uzaklaştırıldı

Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Vahap Seçer'in yerine yeni başkan vekilinin seçileceği tarih belli oldu
Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Vahap Seçer'in yerine yeni başkan vekilinin seçileceği tarih belli oldu

Gündem

Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Vahap Seçer'in yerine yeni başkan vekilinin seçileceği tarih belli oldu

CHP'de istifa depremi!
CHP'de istifa depremi!

Gündem

CHP'de istifa depremi!

CHP'li Çeşme Belediyesi'nde mideleri bulandıran rüşvet çarkı! Gizli kameraya ve WhatsApp mesajlarına takıldılar
CHP'li Çeşme Belediyesi'nde mideleri bulandıran rüşvet çarkı! Gizli kameraya ve WhatsApp mesajlarına takıldılar

Gündem

CHP'li Çeşme Belediyesi'nde mideleri bulandıran rüşvet çarkı! Gizli kameraya ve WhatsApp mesajlarına takıldılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Savcılık Vahap seçerin ihalelerde devleti 41 milyon zarara uğraştığını söylüyor..Milletin 800 milyar lirasına çökmüşler malı götürmüşler, ifade bile yok..Ne adalet ama.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23