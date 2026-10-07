Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Vahap Seçer'in yerine yeni başkan vekilinin seçileceği tarih belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ardından koltuğun yeni sahibi belli oluyor.
Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçimi 13 Ekim Salı günü yapılacak.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasından sonra gerçekleştirilecek başkanvekili seçimi için tarih belli oldu.
Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasından sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçimi 13 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
1 Ekim tarihinde ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla gerçekleştirilen operasyonda Seçer dahil 59 kişi gözaltına alınmıştı.
6 Ekim tarihinde Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer dahil 34 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı dün akşam üç belediye başkanını ‘geçici tedbir’le görevden uzaklaştırdığını duyurdu.
Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı, Tuncer’se Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği başkanlığından da uzaklaştırıldı.
Gündem
CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve imar skandallarına İçişleri'nden neşter! Tutuklanan Özmen ve Güneş görevden uzaklaştırıldı
Gündem
Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Vahap Seçer'in yerine yeni başkan vekilinin seçileceği tarih belli oldu