Gündem Yolsuzluktan her soruşturulan aday oluveriyor! Mansur'a cumhurbaşkanı adaylığı zırhı
Gündem

Yolsuzluktan her soruşturulan aday oluveriyor! Mansur'a cumhurbaşkanı adaylığı zırhı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ana muhalefet partisi CHP’de, yolsuzluktan soruşturma geçiren ve yargılanan büyükşehir belediye başkanları hemen partinin en güçlü cumhurbaşkanı ilan ediliyor.

Yolsuzluk ve hırsızlıktan hakkında 3 bin 900 sayfalık iddianame açıklanan CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında soruşturma başlatılır başlatılmaz yapılan sözde ön seçimle CHP’nin sözde cumhurbaşkanı adayı yapılırken, şimdi de aynı taktik Mansur Yavaş için devreye alındı.

Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından konser vurgununa ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu ile birlikte soruşturma izni verilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da kıymete bindi.

 

YAVAŞ’A DA CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ZIRHI GİYDİRMEYE ÇALIŞTI

Yavaş’a soruşturma izni verilmesini değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Kendilerince; 'Ekrem İmamoğlu'nu hallettik, şimdi bu milletin Cumhurbaşkanı seçebileceği kim var' diyorlar. En kuvvetli adaylardan biri Mansur Yavaş, şimdi onu hedefe koymaya çalışıyorlar. Millet bunu görüyor. Esas korkuları Cumhurbaşkanlığı seçimi” diyerek tıpkı İmamoğlu’nda olduğu gibi Yavaş’a da cumhurbaşkanı adaylığı zırhı giydirmeye çalıştı.

Murad

Akit sizde biliyonuz amacın ne olduğunu halkın oy vereceği adayı engelediklerini ama işinize böyle yorum yapmak geliyor

Mal

Mal akit cumhurbaşkanlığı aday zırhı diye bir şey yoktur.
