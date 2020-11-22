Yolsuzluktan gözaltına alınan eski CHP’li belediye başkanının kirli çamaşırları bir bir ortaya döküldü!

Raporlara göre, Aksoy’un, Menemen Belediyesine ait “Metasu” isimli şirkette “Müdür” pozisyonunda görev yaptığı ve “huzur hakkı” adı altında aylık 10 bin lira olmak üzere toplam 30 bin lira para aldığıyla ilgili basında çıkan haberlerden sonra bu parayı Menemen Liseliler Derneğine bağışladığını beyan ettiği iddialar arasında yer aldı. Buna ilişkin geçmişe dönük makbuz kesilerek bağış yapılmış gibi gösterildiği, diğer yönetim kurulu üyelerinin bağışlardan haberlerinin olmadığını söylediği ve Aksoy’un belgede sahtecilik yaparak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına 24 Temmuz 2020 tarihli tevdi raporu düzenlendiği belirlendi.

60 bin metrekarelik arsa

Maltepe Mahallesi’nde yer alan mera vasıflı bir arazinin Menemen Kaymakamlığının men kararına rağmen üçüncü kişilerce usulsüz kullanımına göz yumulduğu, mera vasıflı taşınmazın 60 bin metrekarelik kısmında belediyece gerekli izinler alınmadan hafriyat atıkları dökülmek suretiyle dolgu çalışması yapıldığı, 2 bin metrekarelik kısmının ise Menemen Belediye Spor Kulübü Derneği tarafından bir kişiye 2017’de bir yıl süreyle kiraya verildiği, toplam 62 bin metrekarelik arazinin amacı dışında kullanıldığı ve mera vasfının bozulmasına neden olunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmanın halen devam ettiği raporlara girdi. Menemen Belediye Başkanlığının temizlik işlerinde kullanılmak üzere çöp araçları kiralama ihalesi işlemlerinin pazarlık usulüyle yapıldığı, bunun hukuka aykırı olduğu, söz konusu araçların ihaleden önce belediyece kullanılmaya başlandığı iddiasıyla ilgili 29 Temmuz 2020 tarihli soruşturma izni verilmesi kararı bulunduğu da raporlarda yer aldı.

Menemen ilçesi Seyrekler bölgesinde yer alan bir binanın, 1 Mayıs 2017’de Menemen Belediyesine bağlı Menemen Belediye Spor Kulübünden 8 yıllığına kiralandığı, 21 Haziran 2019’da ise tek taraflı olarak sözleşmenin iptal edildiği iddiasıyla ilgili Aksoy hakkında yürütülen soruşturmanın halen devam ettiği belirlendi.