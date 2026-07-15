Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un çarpıcı ifadesi: Yardımseverliğimden vurarak 90 milyon liramı aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında ifade veren Sevda Kurt’un 16 sayfalık emniyet ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

“Suç örgütü kurma veya üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltilen Kurt, uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadığını belirten Kurt, orada çalışarak kazandığı 5 milyon doları 2017 yılında Türkiye’deki banka hesabına aktardığını anlattı.

İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla çeşitli derneklere bağış yaptığını söyleyen Kurt, Haluk Levent tarafından yardımseverliğinin istismar edildiğini savundu.

10 BİN LİRALIK YARDIM TEKLİFİYLE BAŞLADI

Sevda Kurt, Haluk Levent’le ilişkisinin Şubat 2022’de Ahbap Derneğinin sosyal medya hesabında yayımlanan bir yardım çağrısıyla başladığını söyledi. Yaşlı bir çiftin evinin tamiri için 38 bin liraya ihtiyaç duyulduğunu gördüğünü belirten Kurt, paylaşımın altına 10 bin lira bağışlamak istediğini yazdı.

Bir süre sonra kendisini arayan bir kadının ihtiyacın başka bir kişi tarafından karşılandığını söylediğini anlatan Kurt, daha sonra aynı numaradan Haluk Levent’in aradığını öne sürdü. Kurt’un ifadesine göre Levent, yanındaki kişilere “Sevda ablanız para veriyor, neden almıyorsunuz?” diyerek çıkıştı ve kendisini Ahbap Derneğine davet etti.

“EKONOMİK DURUMUMU ÖĞRENİNCE BORÇ İSTEDİ”

Kurt, yaklaşık 10 gün sonra Ahbap Derneğinin İstanbul’daki adresine gittiğini ve burada Haluk Levent’le yüz yüze görüştüğünü söyledi.

Görüşmede ABD’den döndüğünü ve farklı yardım kuruluşlarına bağış yaptığını anlattığını belirten Kurt, Levent’in ekonomik durumunun iyi olduğunu anlamasının ardından yaklaşık bir hafta içinde kendisinden borç istediğini iddia etti.

Levent’in İsviçre’de yatırımları bulunduğunu ancak geçici olarak finansal sıkıntıya düştüğünü söylediğini öne süren Kurt, kendisine “Türkiye’nin en güvenilir insanı seçildim, bütün ülkenin güvendiği insan aldığı borcu ödemek zorundadır” dediğini anlattı.

PARALAR EMRAH GÖDELİNER’İN HESABINA GİTTİ

Sevda Kurt, Haluk Levent’in baskılarına dayanamayarak 2022 yılında tutarını tam olarak hatırlamadığı parayı üç parça hâlinde Emrah Gödeliner’in banka hesabına gönderdiğini söyledi. Gödeliner’i Ahbap Derneğinde yalnızca bir kez gördüğünü belirten Kurt, para transferlerinin Haluk Levent’in talimatıyla gerçekleştirildiğini savundu.

Borçların geri ödenmesinde büyük sorun yaşadığını ifade eden Kurt, Haluk Levent’le bir protokol yaptıklarını ancak buna rağmen 160 bin dolar alacağının kaldığını öne sürdü. Kurt, yaklaşık iki yıl boyunca Levent’e ulaşmaya çalıştığını ve her görüşmede borcun ödeneceği yönünde kendisine yeni sözler verildiğini anlattı.

160 BİN DOLARI KURTARMAK İÇİN 70 MİLYON LİRA DAHA GÖNDERDİ

Sevda Kurt’un ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri, önceki alacağını tahsil etmek amacıyla verdiğini söylediği yeni borç oldu. Kurt, Haluk Levent’in Mart 2025’te kendisine ulaşarak borçları bulunduğunu ve 80 milyon liraya ihtiyaç duyduğunu söylediğini öne sürdü.

Levent’in bu parayı, önceki 160 bin dolarlık borcuyla birlikte 10 gün içinde ödeyeceğini söylediğini anlatan Kurt, eski alacağını kurtarabilmek amacıyla Yeliz Kaya’nın hesabına 70 milyon lira gönderdiğini belirtti.

70 MİLYONA KARŞILIK 92 MİLYONLUK SENET

Sevda Kurt, gönderdiği para ve önceki alacaklarına karşılık Haluk Levent’ten 92 milyon lira tutarında senet aldığını söyledi. Senet tutarının toplam alacağının altında kaldığını kabul eden Kurt, buna rağmen belgeyi kabul ettiğini anlattı.

Haluk Levent’in senedi, Kurt’un ikamet ettiği binanın altında bulunan bir kafede teslim ettiği belirtildi. Ödeme günü geçmesine rağmen Levent’in kendisiyle iletişime geçmediğini savunan Kurt, yeniden alacağını tahsil etmeye çalıştığını söyledi.

SABAH 05.00’TE ARADI: “TUTUKLANIRSAM BORCUMU ÖDEYEMEM”

Kurt’un ifadesine göre Haluk Levent, 29 Ekim 2025 sabahı saat 05.00 sıralarında kendisini arayarak 19 milyon 500 bin lira istedi. Levent’in, hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve parayı ilgili mahkemenin veznesine yatırmaması hâlinde tutuklanacağını söylediği iddia edildi.

Kurt, Levent’in tutuklanması durumunda kendisine olan borcunu ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine endişeye kapıldığını anlattı. Talep edilen tutarın tamamını bulamadığını belirten Kurt, denkleştirebildiği 9 milyon 400 bin lirayı Haluk Levent’in talimatıyla Yeliz Kaya’nın hesabına gönderdiğini ifade etti.

“PARAYI GÖNDERDİKTEN SONRA ULAŞAMADIM”

Sevda Kurt, 9,4 milyon liralık son transferin ardından Haluk Levent’e uzun süre ulaşamadığını söyledi. Kendisinin dolandırıldığını ve büyük bir maddi kayba uğradığını savunan Kurt, Haluk Levent ile onunla birlikte hareket ettiğini düşündüğü kişilerden şikâyetçi oldu.

İfadesinin sonunda yaklaşık 90 milyon lira zarara uğratıldığını belirten Kurt, “Beni yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı” dedi.

1,75 MİLYON DOLARLIK “AHBAP FAALİYETİ” TUTANAĞI

Sevda Kurt’un adresinde yapılan aramada, Haluk Levent tarafından imzalandığı belirtilen bir borç tutanağı ele geçirildi. Belgede 1 milyon 750 bin doların “Ahbap Derneğinin saha faaliyetlerinde kullanılmak üzere” Sevda Kurt’tan borç alındığı ve en geç 15 Mayıs 2024 tarihinde iade edileceği ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Tutanakta, paranın Müge Sözen Küçük’ün banka hesabına gönderildiği bilgisi de bulundu. Kurt’a söz konusu paranın Ahbap Derneğinin hangi faaliyetinde kullanıldığı, buna ilişkin fatura veya resmî belge bulunup bulunmadığı soruldu. Kurt ise paraları Haluk Levent’e borç verdiğini savunarak “Ahbap Derneği ile bir ilişik yoktur” cevabını verdi.

MÜGE SÖZEN KÜÇÜK’E MİLYONLUK HAVALELER

Aramada ele geçirilen banka talimatlarında Sevda Kurt’un Müge Sözen Küçük’ün hesabına yüksek tutarlarda para gönderilmesini istediği belirlendi. Tespitlere göre Kurt, 15 Mart 2024’te 26 milyon 600 bin lira, 19 Mart 2024’te 550 bin dolar ve aynı gün 17 milyon 500 bin liralık transfer talimatı verdi.

Kurt, bu işlemlerin Haluk Levent’e verdiği borçlarla ilgili olduğunu ve transfer açıklamalarında “borç” ibaresinin kullanıldığını söyledi. Müge Sözen Küçük’ü Haluk Levent’in menajeri olarak tanıdığını belirten Kurt, para transferlerinin Levent’in talimatıyla gerçekleştirildiğini savundu.

EMRAH GÖDELİNER’E 2,2 MİLYON DOLAR VE MİLYONLARCA LİRA

Kurt’un adresindeki aramada Emrah Gödeliner’e yapılan transferlere ilişkin banka dekontları da bulundu. Dekontlarda 29 Mart 2022’de 1 milyon 600 bin dolar, 30 Mart 2022’de 600 bin dolar gönderildiği görüldü.

Ayrıca Gödeliner’e farklı tarihlerde 1 milyon 179 bin 200 lira, 8 milyon 232 bin lira, 5 milyon 500 bin lira ve 1 milyon 85 bin 600 lira aktarıldığı belirtildi. Kurt, bu transferlerin de Haluk Levent’e verdiği borçlara ilişkin olduğunu ve Gödeliner’le kişisel bir ticari ilişkisinin bulunmadığını savundu.

MASAK KAYITLARINDA ÇOK SAYIDA HESAP

MASAK incelemesine göre Zafer Yay’ın hesabından Sevda Kurt’a 3 milyon 429 bin 500 lira gönderildi. Emrah Gödeliner’in hesaplarından Kurt’a 17 işlemde toplam 43 milyon 728 bin 700 lira aktarıldığı kaydedildi.

Alper Çelik ile Kurt arasında da karşılıklı para hareketleri tespit edildi. Alper Çelik’ten Kurt’a 315 bin lira gönderildiği, Kurt’tan Çelik’e ise altı işlemde toplam 805 bin lira aktarıldığı belirtildi.

Kurt, söz konusu kişilerin çoğunu tanımadığını, hesap hareketlerinin Haluk Levent’e verdiği borçların parça parça geri ödenmesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

YELİZ KAYA HESAPLARINDA AÇIKLAYAMADIĞI HAREKETLER

MASAK kayıtlarında Yeliz Kaya’dan Sevda Kurt’a Mart 2025 ile Nisan 2026 arasında üç işlemde toplam 29 milyon 150 bin lira gönderildiği belirlendi. Aynı dönemde Kurt’tan Kaya’ya altı işlemde toplam 10 milyon 200 bin lira aktarıldığı kaydedildi.

Kurt, kendisine sorulan bu hesap hareketlerini hatırlayamadığını belirterek 2026 yılı içerisinde aralarında bir borç ödemesi olmadığını söyledi.

“500 BİN DOLAR ÖDENMEZSE HER ŞEYİ AÇIKLARIM” MESAJI

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında Sevda Kurt’a ait olduğu değerlendirilen mesajlar da yer aldı. Mesajlarda söz verilen 500 bin dolarlık ödemenin yapılmadığı belirtilerek Haluk Levent ve Yeliz Kaya hakkında icra takibi ile nitelikli dolandırıcılık suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Yazışmalarda ayrıca “kara para aklama”, “coin dolandırıcılığı”, “saadet zinciri”, Ahbap hesaplarının Haluk Levent’in özel hesabı gibi kullanılması ve deprem döneminde gelen coin yardımlarının şahsi borçların ödenmesinde kullanılması gibi ağır iddialar sıralandı.

“İDDİALARIMA İLİŞKİN SOMUT DELİLİM YOK”

Kurt, söz konusu mesajların kendisine ait olduğunu kabul etti ancak yazışmalardaki bazı ağır suçlamalara ilişkin somut bir delilinin bulunmadığını söyledi.

Dolandırıldığını anladığında parasını kurtarmak amacıyla baskı kurmaya çalıştığını anlatan Kurt, kara para aklama ve uyuşturucu iddialarının bir bölümünü kendi öngörülerine, bir bölümünü ise açık kaynaklarda gördüğü bilgilere dayandırdığını ifade etti.

Bu mesajları Ahbap Derneğine ait olduğunu bildiği bütün telefon numaralarına gönderdiğini söyledi.

“NIGELLA” VE “HLK/USDT” COIN İDDİASI

Sevda Kurt’un telefonunda yapılan ön incelemede “Nigella”, daha sonra “HLK/USDT” adını aldığı belirtilen coinlerle ilgili mesajlar bulunduğu kaydedildi. İnceleme tutanağında Kurt’un Haluk Levent’e verdiği borçlar karşılığında kendisine coin verildiği, söz konusu coinlerin daha sonra Haluk Levent ve Serkan Çakmak tarafından bloke edildiğine ilişkin mesaj içeriklerinin bulunduğu belirtildi.

Mesajlarda deprem döneminde gelen coin yardımlarının Ahbap Derneğinin hesaplarına aktarılmadan Haluk Levent’in borçlarına mahsup edildiği yönünde iddialar da yer aldı. Kurt, bu yazışmaların Haluk Levent hakkında suç duyurusunda bulunmak için avukatıyla yaptığı hazırlıkların bir parçası olduğunu savundu.

“YARDIMSEVERLİĞİMDEN VURARAK 90 MİLYON LİRAMI ALDI”

Sevda Kurt, uzun yıllar ABD’de çalışarak kazandığı ve vergisini ödeyerek Türkiye’ye getirdiği parasını ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla kullandığını söyledi. Ahbap Derneğinin kamuoyundaki güvenilir görüntüsüne inandığını belirten Kurt, kendisinin suç ortağı değil mağdur olduğunu ifade etti.

“Haluk Levent tarafından yaklaşık 90 milyon lira dolandırıldım. Beni yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı” diyen Kurt, ekonomik olarak büyük zorluk içine düştüğünü beyan etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada banka dekontları, borç tutanakları, 92 milyon liralık senet, dijital yazışmalar, coin iddiaları ve şüpheliler arasındaki para hareketlerinin birlikte incelendiği öğrenildi.