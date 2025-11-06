Yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga! 6 yandaş gazeteci ifadeye çağrıldı
İstanbul’da sabah erken saatlerde gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, evlerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak Mali Şube’ye götürüldü. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Batuhan Çolak ile Soner Yalçın’ın da emniyete götürüldüğü aktarıldı. Soruşturmanın içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
İBB yolsuzluk soruşturmasına gazeteciler dahil oldu. Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu iddia edilen örgütün lehine yapılan paylaşımlar incelendi.
Örgütün basın ayağını yürüttüğü iddia edilen Murat Ongun ve onun emir-talimatıyla hareket eden Emrah Bağdatlı'nın MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde yer alan haklarındaki iddialar bulunan gazeteci isimler tespit edildi.
6 İSİM ŞÜPHELİ OLDU
Bu kapsamda, Gazeteci Şaban Sevinç ile gazeteci ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Gazeteci Ruşen Çakır ve Soner Yalçın'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verildi.
Dünya
Gözaltındaki kadına tecavüz skandalı! Sözde hakları savunucusu Batı yalakaları buna ne diyecek?