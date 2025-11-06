  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga! 6 yandaş gazeteci ifadeye çağrıldı
Gündem

Yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga! 6 yandaş gazeteci ifadeye çağrıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga! 6 yandaş gazeteci ifadeye çağrıldı

İstanbul’da sabah erken saatlerde gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, evlerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak Mali Şube’ye götürüldü. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Batuhan Çolak ile Soner Yalçın’ın da emniyete götürüldüğü aktarıldı. Soruşturmanın içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İBB yolsuzluk soruşturmasına gazeteciler dahil oldu. Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu iddia edilen örgütün lehine yapılan paylaşımlar incelendi.

Örgütün basın ayağını yürüttüğü iddia edilen Murat Ongun ve onun emir-talimatıyla hareket eden Emrah Bağdatlı'nın MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde yer alan haklarındaki iddialar bulunan gazeteci isimler tespit edildi.

6 İSİM ŞÜPHELİ OLDU

Bu kapsamda, Gazeteci Şaban Sevinç ile gazeteci ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Gazeteci Ruşen Çakır ve Soner Yalçın'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verildi.

 

 

Gözaltındaki kadına tecavüz skandalı! Sözde hakları savunucusu Batı yalakaları buna ne diyecek?
Gözaltındaki kadına tecavüz skandalı! Sözde hakları savunucusu Batı yalakaları buna ne diyecek?

Dünya

Gözaltındaki kadına tecavüz skandalı! Sözde hakları savunucusu Batı yalakaları buna ne diyecek?

Silah ve mühimmat kaçakçılarına dev operasyon: 135 gözaltı
Silah ve mühimmat kaçakçılarına dev operasyon: 135 gözaltı

Gündem

Silah ve mühimmat kaçakçılarına dev operasyon: 135 gözaltı

CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı
CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı

Gündem

CHP’li Konak belediyesine ihale operasyonu: 4 gözaltı

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir genci yaraladıktan sonra gözaltına aldı
İsrail ordusu Batı Şeria'da bir genci yaraladıktan sonra gözaltına aldı

Dünya

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir genci yaraladıktan sonra gözaltına aldı

11
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MALUM

bunlar gazeteci değil tetikçi

Ali

Muhaliflere operasyon görünümü ortaya çıkıyor pek hoş değil
TÜM YORUMLARA GİT ( 11 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23