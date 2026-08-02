Hürmüz Boğazı'nda tarihi uzlaşma! Arakçi: Müzakerelerde son aşamaya gelindi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı krizini çözmeye yönelik yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldığını açıkladı. Arakçi, görüşmelerin "son aşamaya girdiğini" belirtirken, Tahran daha önce Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bazı iddiaları yalanlamıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, hükümet toplantısında yaptığı değerlendirmede, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına ilişkin yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.
Arakçi'nin Telegram kanalından yapılan paylaşımda, görüşmelerin "son aşamaya girdiği" ve sürecin tamamlanmaya yaklaştığı ifade edildi.
İran ile Umman arasında yoğun diplomasi
Tahran ile Maskat yönetimleri arasında sürdürülen temasların, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan nakliye krizinin çözülmesini hedeflediği belirtildi.
Küresel enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda sağlanacak olası uzlaşmanın, uluslararası deniz taşımacılığına olumlu yansıması bekleniyor.
İran iddiaları daha önce yalanlamıştı
Öte yandan İran basını, son günlerde Hürmüz Boğazı'na ilişkin çeşitli iddialara da açıklık getirmişti.
Fars Haber Ajansı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için herhangi bir izin verdiği yönündeki haberleri yalanlayarak, İsrail merkezli N12 kanalının Katar'ın arabuluculuğunda denizcilik faaliyetlerinin normalleşmesine ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.
Gözler müzakerelerin sonucunda
Arakçi'nin "son aşama" açıklaması, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin sona erebileceğine yönelik beklentileri artırdı.
Müzakerelerin tamamlanmasının ardından taraflardan resmi bir ortak açıklama yapılması bekleniyor.
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