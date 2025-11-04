  • İSTANBUL
Yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişme! Baba ve oğul İmamoğlu hakim karşısında

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu’nun, bazı çevrelerde dolaşan iddialara göre “yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne şüpheli sıfatıyla ifade verecek. (DHA)

