Yolsuzluğun yolu Veli’ye çıkıyor

ÇINAR DEMİR ANKARA

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun aralarında bulunduğu 40 kişi, mahkemece tutuklanırken, ortaya çıkan bilgiler yine Yeni Partili (YP) Veli Ağbaba’ya işaret ediyor. Yolsuzluktan tutuklu olarak yargılanan CHP’li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu vasıtasıyla 1 milyon Euro rüşvet verdiğini itiraf ettiği; Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in yerel bir gazeteci, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in ise annesi üzerinden 500’er bin lira para yolladığı tespit edilen Ağbaba’nın, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktan gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’le bağlantısı da ifşa geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Kasası olduğu belirtilen “sistem” ile CHP’li belediyelere ahtapot gibi çöken Ağbaba’nın kara kutusu Turgut Koç ve şoförü Gökhan Cumalı’yı kullanarak Hürriyet’in sorumluluğundaki İzmit Belediyesi’nden adrese teslim ihaleler aldığı kamuoyuna yansıdı. Veli Ağbaba ve Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç’un ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e bir iş karşılığı 3 kilo altın rüşvet verdiği ve firma temsilcilerinin de içerisinde para taşındığı değerlendirilen çantalarla CHP’li Başkanın makam odasına girdikleri dosyaya girdi. Etimesgut’taki soruşturmanın detaylarına bakıldığında da yine oklar Ağbaba’yı işaret ediyor. Etimesgut Belediyesi’ndeki rüşvet ağının merkezinde, Veli Ağbaba’nın sağ kolu olarak bilinen eski CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun kardeşi Mutlu Kerimoğlu’nun bulunduğu belirtiliyor. Erdal Beşikçioğlu, İhsan Bahri Bellek’i Mutlu Kerimoğlu’nun önerisiyle başkan yardımcısı yaptığını ifadesinde kabul etti. Öte yandan Beşikçioğlu, belediyenin en kritik isimlerinden; İmar Müdürü Serpil Zengin’i, Etimkent Genel Müdürü Muzaffer Çakır’ı, Destek Hizmetleri Müdürü Levent Bozkurt’u, Zabıta Müdürü Zülküf Sancar’ı, CHP’li Meclis Üyesi Ozan Yiğit’i Mutlu Kerimoğlu vasıtasıyla tanıdığını söyledi. Böylece Etimesgut’taki yönetim kadrosunun Veli Ağbaba’nın sağ kolu Mutlu Kerimoğlu tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı. Soruşturmada şimdiye kadar elde edilen bilgiler, bütün yolların Veli Ağbaba’nın sağ kolu olarak bilinen Mutlu Kerimoğlu’na, dolayısıyla Ağbaba’ya uzandığını ortaya koydu.

Etimesgut’ta devam eden yolsuzluk soruşturmasını Akit’e değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın; “Etimesgut’ta, zaten hiçbir projesi olmadan sadece mutluluk vaat ederek seçilen bir Belediye Başkanı vardı. Etimesgut’un yolunu bilmez, izini bilmez ama siyasi konjonktürden dolayı tamamen siyasi olarak verilmiş oyların neticesinde seçilmiş bir Belediye Başkanı. Bu Belediye Başkanı seçildiğinde, belediyenin kasasında ciddi bir oranda para vardı ve belediyenin beş kuruş da borcu bulunmamaktaydı. Kendisi de zaten bunu ilk beyanında söylemişti. ‘Belediyenin borcu yok, kasasında da para var’ demişti. Tabii sonradan partisinden baskıyı görünce bu konuda farklı açıklamalar yapmaya çalışsa da gerçeği değiştirmedi. Gerçekten belediyenin beş kuruş borcu yoktu. Kasasında parası vardı. Yıllardır, belediye kurulduğu günden bugüne kadar Etimesgut hep değer katacak projeler üreten belediye başkanları tarafından yönetilmiş bir şehirdi. Ancak iki buçuk yılda bir tane, bir metrekare proje yapılmadı, bir temel atılmadı. Herhangi bir hizmet binasıdır, işte Etimesgut’a değer katacak bir projedir, gözle görünür hiçbir şey yapılmadı iki buçuk yıldır. Ve buna rağmen şu anda belediyenin yaklaşık 1 milyar lira borcu var, kasasında parası yok. Belediye iyi yönetilmedi. Erdal Beşikçioğlu iyi bir tiyatrocu olabilir, iyi bir dizi oyuncusu olabilir ancak iyi bir belediye başkanı maalesef olamadı. Onun haricinde ben Mayıs ayında, 2025 yılında yapmış olduğum bir konuşmada da ifade etmiştim. ‘Etimesgut’ta müteahhitlerin konuştuklarını ve bize gelip anlattıklarını biz burada konuşsak işin içinden çıkamazsınız’ demiştim. Bugün o belgeler ortaya çıktı. İşte ifadelerde, tanık beyanlarında, belgelerde görüyoruz. Etimesgut’ta maalesef ciddi sıkıntılı bir yönetimle karşı karşıyaydık. Tabii ki masumiyet karinesi esastır. Herkes hukuk tarafından kesin olarak suçluluğu hükmedilmedikçe suçsuzluk karinesi esastır. Ancak bu ifadelerde ortaya çıkan konular da yenilir yutulur cinsten değildir. Gerçekten Etimesgut gibi Ankara’nın köklü belediyelerinden bir tanesinin bu tip konularla, rüşvet konusuyla, irtikap konusuyla, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak gibi konularla anılması bizi ciddi anlamda bir Etimesgut siyasetçisi olarak üzmüştür. Herkes hukuk karşısında bunun hesabını verecektir. Bizler de konunun takipçisi olacağız diyoruz. Yolsuzluk soruşturmaları açılan diğer belediyelerde işleyen sistemin aynısının maalesef Etimesgut’ta da işlediğini görüyoruz. Eğer ki bu milletin beş kuruşuna her kim zarar getirdiyse, yargı önünde, hukuk önünde bunun hesabını vermelidir. Bağımsız Türk yargısı bunun kararını verecektir. Bizler de Etimesgutlu hemşerilerimizle birlikte bu konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

BUNLARIN VELİ AĞBABA’YLA BAĞLANTILI OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ

Etimesgut Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Uğur Çağlar da şunları söyledi; “Soruşturmada, Veli Ağbaba’nın sağ kolu olduğu söylenen Mutlu Kerimoğlu’nun bağlantıları, ifadeleri de geçti, resmi kayda geçtiği için daha net söyleyebiliyoruz; Erdal Beşikçioğlu’nun askerlik arkadaşı olduğu tespit edildi. Yani geçmişe dayalı bir dostluk çerçevesi var. Sürekli olarak bu bölgede konuşulan konuların başında, özellikle bu şirket yönetim kuruluna, yani Etimesgut’a yapılan atamaları çok daha önce gündeme getirmiştik. Etimesgut’ta ya da Ankara’da yaşamayan isimler yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştı. Bu isimlerden Malatya kökenli olanlar, işte Tekirdağ’dan bir isim vardı. Bunların Veli Ağbaba’yla bağlantılı olduğu iddiası o zamanlar söylenmişti. Net bir tespit olmamakla birlikte bu, sürekli burada konuşulan, buraya da müdahale edildiğine ilişkin bir kanaat var. Tabii bir de burada ifadelere yansıyan Başkan’ın ‘Ben hiçbir şey bilmiyorum’ söylemi de aslına bakarsanız hani bu iddialarla ilgili kısmı biraz daha ciddi hale getiriyor. Başkan’ın ifadesinde söylemeye çalıştığı şey; ‘Ben hiçbir şeyle ilgili değildim’ ifadesi dikkat çekiyor. Yani bir Belediye Başkanı ‘Ben hiçbir şeyle ilgili değilim’ diyorsa o zaman ‘Burayı kim yönetiyor?’ sorusu ister istemez akla geliyor. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de benzer şekilde ifade vermişti. Her ikisinin geliş tarzları da zaten aynı. Hani seçimlerle ilgili, aday belirlenme süreçlerine ilişkin de buna ilişkin birçok söylenti vardı. Bugün ifadelerine yansıyan şekilde Belediye Başkanı diyor ki: ‘Benim buranın yönetimiyle bir alakam yok’ diyor. Ne sorsalar aynı şekilde: ‘Ben bunu bilmem, ben bu işlerle ilgili birisi değilim’ diyor. Yani bununla kim ilgili olacak o zaman? O zaman burayı kim yönetti? Kendisinin göreve birileri tarafından getirildiğine ilişkin söylemler, iddialar dolaşıyor başından beri. İfadelerinde kendisinin yönetimle ilgisi olmadığını söyleyince de ‘Buradaki kararları kim aldı?’ sorusu akıllara geliyor. Biz samimiyetle parti olarak şunu yapmaya çalıştık baştan beri; şirkete yetkilerin devredilmesinin yanlış olduğunu, denetimsiz bir ortamın oluştuğunu, bunun sıkıntı oluşturacağını, bunların yapılmaması gerektiğini söyledik, ikaz ettik ama maalesef sözümüzü dinletemedik. Geldiğimiz noktada bu oldu. Soruşturma ağırlıklı olarak ihale süreçlerine ilişkin. Bir de rüşvet iddialarına ilişkin konular var; alındığı söylenen işte irtikapla alındığı söylenenler var. Bu aşamada ortaya çıkan bilgiler ışığında, yolsuzluğun boyutu daha büyük bir rakama çıkacak gibi görünüyor”