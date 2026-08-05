Yolsuz Ekrem’i adliyede koruyup kollayan el: Oyun içinde oyun!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük skandallarının baş aktörü Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde hakkındaki dosyaları nasıl kapattırdığı gün yüzüne çıktı. İçişleri Bakanlığının somut delillere dayanarak verdiği soruşturma izinleri ve Danıştay kararlarına rağmen, Büyükçekmece Adliyesinde görevli bir savcının kurnazca bir tezgahla takipsizlik kararı (KYOK) verdiği belgelendi. Kararın arkasındaki usulsüzlüklerin tespiti üzerine HSK'nın ilgili savcıya ceza yağdırdığı ve başsavcıyı tenzili rütbeyle düz savcı yaptığı öğrenildi.

BAKANLIK RAPORLARI VE DANIŞTAY KARARI YOK SAYILDI

Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan müfettiş raporları ve somut deliller doğrultusunda soruşturma izinleri verildi. İmamoğlu’nun bu kararlara karşı Danıştay 1. Dairesi’ne yaptığı itirazlar da reddedildi. Hukuki sürecin önünün açılmasına rağmen, Büyükçekmece Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Fatih K.’nin, İmamoğlu ve beraberindeki 24 kişi hakkında yürütülen dosyalara Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) vererek tüm dosyaları kapattığı tespit edildi.

ONAY SÜRECİNDE ADLİ KUMPAS

Soruşturma dosyasının onay aşamasında yaşanan gariplikler, adliyenin içinde dönen oyunu gözler önüne serdi:

İade Edilen Karar: Dosyayı inceleyen Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Asım E., dosyada Danıştay kararı ve Bakanlık raporu bulunduğunu belirterek verilen KYOK kararının hukuki olmadığını vurguladı ve dosyayı yasal gereğinin yapılması için savcıya iade etti.

Fırsatçılık ve İkinci Onay: Dosyaya hakim olan Başsavcı Vekili Asım E.’nin Ankara’ya seminere gitmesini fırsat bilen savcı Fatih K., aynı kararı birkaç gün sonra konunun detaylarına hakim olmayan diğer Başsavcı Vekili Ziya K.’ye sundu. Ziya K.’nin kararı onaylamasıyla takipsizlik işlemi tamamlandı.

HSK HAREKETE GEÇTİ: SAVCIYA CEZA, BAŞSAVCIYA TENZİLİ RÜTBE

Adliyedeki bu usulsüzlüğün tespit edilmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) idari soruşturma başlattı. İncelemeler sonucunda hukuka aykırı şekilde dosyaları kapatan savcı Fatih K. hakkında ceza uygulanırken, olayda ihmali bulunan dönemin başsavcısının dahi tenzili rütbe ile düz savcı yapıldığı öğrenildi. HSK kararında yer alan bu tespitler, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yürüttüğü hukuk mücadelesine rağmen adliyedeki bir elin delilleri nasıl kararttığını belgelemiş oldu.

SİYASİ MİMAR VE ARKA PLANDAKİ AĞ

Yolsuzluk dosyalarının kapatılmasında rol oynayan adli süreçler tartışılırken, gözler İmamoğlu ailesiyle geçmişe dayanan yakınlığıyla bilinen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e çevrildi.

Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile ezelden beri et ve tırnak gibi olan hemşerisi Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e.

Hasan Akgün, Pensilvanya’da düzenlenen Ayin sonucu cehenneme postalanmak üzere çukura atılan terörist elebaşı Fetulah Gülen ile çok yakın olan biriydi. 1992 de YÖK üyesi olan FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan ise Hasan Akgün’ün danışmanıydı. Ekrem’in Kıbrıs sürecinden Beylikdüzü sürecine ve oradan da İBB sürecine tüm yolları açan ve onu sahaya süren, onu yöneten, fakat kendisini geri planda tutan ve çok iyi saklayan biri. Yani Ekrem İmamoğlu’nun mimarı , yönetmeni, koruyanı, kollayanı, yol göstereni, onu sahaya süren ve projeyi hayata geçiren kişi…