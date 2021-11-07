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Yaşam Yollar ne zaman açılacak 7 Kasım Pazar? Köprü ne zaman trafiğe açılacak?
Yaşam

Yollar ne zaman açılacak 7 Kasım Pazar? Köprü ne zaman trafiğe açılacak?

15 Temmuz Köprüsü ne zaman açılacak? İstanbul Maratonu sebebiyle pek çok yol trafiğe kapalı durumda. İstanbullular yolların ne zamana kadar kapalı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, hangi yollar ne zamana kadar kapalı?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 11:52:00 -
Yollar ne zaman açılacak 7 Kasım Pazar? Köprü ne zaman trafiğe açılacak?

İstanbul Maratonu sebebiyle kentte pek çok yol trafiğe kapalı durumda. Pazar günü planı yapanlar ise yolların ne zaman açılacağını, alternatif güzergahların neler olduğunu araştırmaya başladı.

Yollar ne zaman açılacak 7 Kasım Pazar? Köprü ne zaman trafiğe açılacak?

N Kolay 43. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.

Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcuları köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndan 07.00-07.30 saatlerinde hareket edecek.

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