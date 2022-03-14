Yoldaki buzlanma araca takla attırdı! İşte o kaza
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin buzlanan yolda takla atarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin otoban bağlantı yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Siverek istikametinden Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giden Ahmet Y. idaresindeki 34 LG 4435 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin kara yolununa yakın bir yerde buzlanmasından dolayı takla atarak devrildi.
Kazada sürücü Ahmet Y. ile birlikte otomobilde bulunan İbrahim Y. ve Haydar Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastanede bir müddet gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.