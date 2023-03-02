Yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan kişi serbest bırakıldı
Antalya'da yolda yürüyen bir kadını sırtında bıçaklayıp yaralayan kişinin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı bildirildi.
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Emre K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten yargılanan sanığın, "silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, sanık Emre K'ye "silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliye edilmesine karar verdi.
Ne olmuştu?
3 Mart 2022'de Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan bir kadın, Emre K. tarafından sırtından bıçaklanmıştı.
Emre K. yolda yürüyen kadını "başkasına benzettiği" için bıçakladığını öne sürmüştü.
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Asliye Ceza Mahkemesi süreç içerisinde suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğu yönündeki görevsizlik kararı üzerine dosya ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.
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