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Aktüel

Yolda yürüyen adama çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtılar

Bahçelievler’de, yol kenarında yürüyen adama otomobil çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 07:35:40 -
Yolda yürüyen adama çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtılar

Bahçelievler’de, yol kenarında yürüyen adama otomobil çarptı. Erkek şahıs yere yığılırken, araçtakiler sürücüyle beraber otomobili yol kenarına bırakıp kayıplara karıştı.


Olay, saat 01.15 sularında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında yürüyen adama, Zeytinburnu istikametine giden henüz sürücü kimliği belirlenemeyen 34 ZH 6995 otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan erkek şahıs yere yığılırken, otomobildeki 3 kişi yol kenarına park edip kaçmaya başladı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.


Polis ekipleri ise yolu trafiğe kapatarak araç üstünde ve yolda inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından yol trafiğe açılırken polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Ağır yaralanan kimliği öğrenilemeyen erkek şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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