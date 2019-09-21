Yolda karşılaştığı husumetliler hayatının sonunu getirdi
Erzincan'da seyir halindeyken yol ayrımında aralarında husumet olan kişilerle karşılaşan muhtar, çıkan silahlı çatışma esnasında vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti.21 Eylül 2019 Cumartesi 13:51
Erzincan'da çıkan silahlı kavgada köy muhtarı yaşamını yitirdi.
İliç ilçesine bağlı Çörekli Köyü Muhtarı Sinan Kılıç, aracıyla seyir halindeyken, Sütlüce köyü yol ayrımında aralarında husumet olduğu öğrenilen kişilerle karşılaştı.
Burada çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle kurşunların isabet ettiği Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.
5 şüpheli gözaltında
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kılıç'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
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