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Yolda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti!

Bursa’da fotoğrafçılık yapan Tezcan Gülen, işe giderken yerde bulduğu ve içinde 110 bin lira değerinde Suudi riyali bulunan çantayı, jandarma aracılığıyla Suudi turiste ulaştırdı

15 Temmuz 2018 Pazar 14:29
Yolda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti!

Bursa’da yaşayan Tezcan Gülen, Uludağ Sarıalan mevkisinde yerde bir çanta olduğunu fark etti.

O mevkide turistlerin sık sık bisikletle gezdiğini bilen Tezcan, çantanın içinde para ve pasaport olabileceğinden şüphelenerek içine bakmadan götürüp jandarmaya teslim etmeye karar verdi.

SAHİBİNİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMALARA KATILDI

Çantayı alıp jandarmaya giden Gülen, çantayı teslim almak isteyen kimseye güvenmedi ve çantayı bizzat yetkililere teslim edeceğini söyledi. Yetkililere çantayı teslim eden Gülen, jandarmayla birlikte çantanın sahibini bulmak için yapılan çalışmalara katıldı.

Yerde bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

ÇANTASINI KAYBEDEN TURİST JANDARMADAN YARDIM İSTEDİ

Jandarma ekipleri çantanın sahibine ulaşmaya çalışırken 2 turist yanlarına geldi. Turistler Suudi Arabistan’dan geldiklerini ve içinde paraları bulunan bir çantalarını kaybettiklerini ifade ederek jandarmadan yardım istedi.

ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarma ekipleri turistlere çantada ne kadar para olduğunu ve para dışında nelerin bulunduğunu sordu. Turistler çantanın içinde 110 bin lira değerinde Suudi Riyali olduğunu söyledi. Söyledikleri rakamın çantadaki parayla eşleştiğini tespit eden ekipler para dolu çantayı Tezcan Gülen ile birlikte sahibine teslim etti.

Fotoğrafçı Tezcan Gülen’in duyarlı davranışı karşısında büyük mutluluk duyduğunu aktaran Suudi turistler, hem jandarma ekiplerine hem de Gülen’e defalarca teşekkür ederek olay yerinden ayrıldı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 14:29
  1. Bursa
  2. Kayıp Para
  3. Çanta

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