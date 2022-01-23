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Yerel Yolcular saatlerce mahsur kaldı
Yerel

Yolcular saatlerce mahsur kaldı

Eskişehir’den Kastamonu’ya giden yolcu otobüsü Ankara’nın Polatlı ilçesinde arızalanınca yolcular 3 saat mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 08:43:00 -
Yolcular saatlerce mahsur kaldı

Gece saat 01.30 sıralarında Eskişehir - Kastamonu seferini yapmakta olan 55 PS 027 plakalı yolcu otobüs Polatlı ilçesinde arızalandı. Otobüsün içerisinde bulunan 11’i çocuk 46 kişi 3 saat boyunca dondurucu soğukta yardım bekledi. Kar nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı yardım gecikirken duruma Polatlı Belediyesi müdahale etti.

Polatlı Belediyesine ait bir yolcu otobüsü vatandaşları alarak güvenli bir alana götürürken bozulan otobüsü ise kısa sürede tamir ettirdi.

Polatlı Belediye Zabıta Müdürü Sabri Ünal, Vali Vasip Şahin ve Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın durumla ilgilendiğini ve herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Yolcular otobüsün tamir edilmesiyle yollarına devam etti.

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