Yolcudan taksiciye kavga çıkaran cevap
Kadıköy'de taksi şoförü, kapıyı yavaş kapamadığı gerekçesiyle yolcuya, "Bu şekilde kapatman doğru mu?" dedi. Yolcu ise, "Trafikte telefon ile konuşmak normal mi?" diye cevap verdi. Yolcunun cevabının ardından ikili arasında kavga çıktı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Moda'da, taksiden bir inen yolcunun kapıyı sert kapatması üzerine şoför tepki gösterdi.
Ardından taksiden inen şoför bagaj ve ön kapıyı kendisi açıp sert şekilde kapatarak 'bu şekilde kapatman doğru mu?' diyerek yolcu ile tartışmaya başladı.
Yolcu da taksiciye 'trafikte telefon ile konuşmak normal mi?' diyerek tepki gösterdi.
Bir kişi araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sokakta yaşanan tartışma bir bina sakinin bağırarak tepki göstermesinin ardından sona erdi.