Yolcu360 çalışanlarıyla ortak oldu

Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, noter huzurunda gerçekleşen özel bir törenle, aktif çalışan tüm ekibine şirketin hisselerini dağıttı. Yıldırım, hisse senedi dağıtmanın sadece bir motivasyon hamlesi olmadığını çok daha ötesinde bir anlamı olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Silikon Vadisi’nde girişimciliği tecrübe etmiş biri olarak şunu çok iyi biliyorum; eğer mutlu olmak istiyorsak yaptığımız işin bir anlamı ve bir değeri olmalı. Kazandığımız paranın ötesinde bir değerden söz ediyorum. Hisse senedi dağıtmak bir motivasyon hamlesi değil. Çok daha ötesinde bir anlamı var. Çalışanlarımıza diyoruz ki; araç da yol da bizim, bu yolculuk hepimizin. Türkiye’nin insan kaynağı ve teknoloji alanındaki potansiyelini bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarla gösterdik; 110’dan fazla ülkede Yolcu360’ı misafirlerimizi buluşturmaya başladık. Bu yıl içinde hayata geçireceğimiz yeni ürünlerimizle de mutluluğumuzu katlayacak başarılar elde edeceğine inanıyoruz. İlgili ekip arkadaşlarımın haftalardır heyecanla hazırlandığı bu özel gün, yeni yolculuğumuzun da ilk adımı oldu.” 2022 itibariyle Yolcu360 ekibine katılan herkesin şirketin ortağı olma şansı olduğunu kaydeden Yıldırım, Yolcu360’ta çalışmak isteyen sayısının her geçen gün artmasından çok mutlu olduklarını, Yolcu360’ın güncel ilanlarını adayların mutlaka takip etmesini önerdiğini de sözlerine ekledi.