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Dünya Yolcu uçağında büyük panik! Akıllı telefon alev aldı
Dünya

Yolcu uçağında büyük panik! Akıllı telefon alev aldı

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Yolcu uçağında büyük panik! Akıllı telefon alev aldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan British Airways yolcu uçağında bir akıllı telefonun alev aldı. Olay sonrası uçakta büyük panik yaşandı.

Japonya’daki uçakta yangın alarmı verildi. Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, havalimanında Tokyo-Londra seferi için kalkışa hazırlanan British Airways yolcu uçağında bir akıllı telefon alev aldı.

Kabin içinde dumanın yükseldiği ihbarı sonrası mürettebat, alevlere bir yangın söndürücüyle müdahale etti.

Olay sırasında, uçakta bulunan mürettebat dahil 211 kişiden yaralanan olmadı.

Akıllı telefonun bir yolcuya ait olduğu belirlendi.

Havalimanı trafik kontrol kulesinin talimatı doğrultusunda park yerine dönen yolcu uçağı, güvenlik kontrolleri sonrası gecikmeli şekilde Londra'ya doğru yola çıktı.

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