Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler?
Yumurta'nın faydaları say say bitmiyor ve tüketiciler bu şifa kaynağını masalarından eksik etmiyor...
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Yumurta'nın faydaları say say bitmiyor ve tüketiciler bu şifa kaynağını masalarından eksik etmiyor...
Protein ve D vitamini bakımından zengin olan yumurta, hem kahvaltılarda hem de öğün aralarında sık sık tükettiğimiz besinlerden biridir. Omlet, peynirli yumurta, yumurtalı ekmek ve çılbır, yumurta ile yapılan kahvaltılıklar arasında yer alıyor. Fosfor ve kalsiyum bakımından da zengin olan yumurta, pastırma, sucuk ve kavurma gibi fermante et ürünleriyle birlikte de tüketilebilir.
1- Günde 1- 2 yumurta yemek bağışıklık sistemini güçlendirir. 2- Vücut direncini arttırdığı için grip, nezle ve bronşit gibi kış hastalıklarına karşı korur.
3- Yüksek oranda kalsiyum içeren yumurta, kemik gelişimini destekler.
4- Son yıllarda Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde yapılan araştırmalarda, yumurtanın hafızayı da güçlendirdiği ortaya çıkardı. Düzenli aralıklarla yumurta tüketmek hem unutkanlığa hem de dikkat eksikliğine iyi geliyor.
5- Tokluk hissi veren yumurta diyet listelerinde de yer alıyor. Düzenli aralıklarla yumurta yiyerek hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek mümkün.
6- Vücudun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve mineral yumurta da vardır. En doğal besinlerden biri olan yumurta, kalp ve mide sağlığını korur.
Yumurta neye iyi gelir?
1- Kahvaltılarda yumurta tüketmek enerji verir. Halsizliğe ve kronik yorgunluğa iyi gelen yumurta çabuk yorulan kişiler tarafından da düzenli aralıklarla tüketilmelidir.
2- Katarakt ve glokom gibi göz hastalıklarına iyi gelir.
3- Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kış hastalıklarına yakalanma riskini yarı yarıya düşürür. Hastayken yumurta yemek ise, vücudun kendini daha kısa sürede toparlamasını ve hastalığın daha erken geçmesini sağlar.
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