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1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün! Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler? Ünlü bankadan beklenmedik Türkiye kararı: Bütün ATM'lerini kapatıyor 5 teröristini kaybeden İsrail'den büyük katliam! Eli kanlı teröristler durmuyor Ünlü takımı ile artık Premier Lig'de... Rakip ise Kırmızı Şeytan'lar... Yunanistan alarm veriyor! Doğum oranları dibe vurdu Bu stratejik ürünü Türkiye herkesten habersizce üretti: Dünya peşine düştü Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler! Kötü haberler art arda geliyor İran'a... Yok böyle bir zulüm! Ahlaksızlıkta sınır tanımayan ABD! Çekirdekten gelen gizemli dalga! Japonya’yı milim milim yerinden oynattı
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Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler?

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Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler?

Yumurta'nın faydaları say say bitmiyor ve tüketiciler bu şifa kaynağını masalarından eksik etmiyor...

#1
Foto - Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler?

Protein ve D vitamini bakımından zengin olan yumurta, hem kahvaltılarda hem de öğün aralarında sık sık tükettiğimiz besinlerden biridir. Omlet, peynirli yumurta, yumurtalı ekmek ve çılbır, yumurta ile yapılan kahvaltılıklar arasında yer alıyor. Fosfor ve kalsiyum bakımından da zengin olan yumurta, pastırma, sucuk ve kavurma gibi fermante et ürünleriyle birlikte de tüketilebilir.

#2
Foto - Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler?

1- Günde 1- 2 yumurta yemek bağışıklık sistemini güçlendirir. 2- Vücut direncini arttırdığı için grip, nezle ve bronşit gibi kış hastalıklarına karşı korur.

#3
Foto - Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler?

3- Yüksek oranda kalsiyum içeren yumurta, kemik gelişimini destekler.

#4
Foto - Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler?

4- Son yıllarda Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde yapılan araştırmalarda, yumurtanın hafızayı da güçlendirdiği ortaya çıkardı. Düzenli aralıklarla yumurta tüketmek hem unutkanlığa hem de dikkat eksikliğine iyi geliyor.

#5
Foto - Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler?

5- Tokluk hissi veren yumurta diyet listelerinde de yer alıyor. Düzenli aralıklarla yumurta yiyerek hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek mümkün.

#6
Foto - Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler?

6- Vücudun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve mineral yumurta da vardır. En doğal besinlerden biri olan yumurta, kalp ve mide sağlığını korur.

#7
Foto - Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler?

Yumurta neye iyi gelir?

#8
Foto - Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler?

1- Kahvaltılarda yumurta tüketmek enerji verir. Halsizliğe ve kronik yorgunluğa iyi gelen yumurta çabuk yorulan kişiler tarafından da düzenli aralıklarla tüketilmelidir.

#9
Foto - Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler?

2- Katarakt ve glokom gibi göz hastalıklarına iyi gelir.

#10
Foto - Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler?

3- Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kış hastalıklarına yakalanma riskini yarı yarıya düşürür. Hastayken yumurta yemek ise, vücudun kendini daha kısa sürede toparlamasını ve hastalığın daha erken geçmesini sağlar.

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