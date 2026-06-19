Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler?

Protein ve D vitamini bakımından zengin olan yumurta, hem kahvaltılarda hem de öğün aralarında sık sık tükettiğimiz besinlerden biridir. Omlet, peynirli yumurta, yumurtalı ekmek ve çılbır, yumurta ile yapılan kahvaltılıklar arasında yer alıyor. Fosfor ve kalsiyum bakımından da zengin olan yumurta, pastırma, sucuk ve kavurma gibi fermante et ürünleriyle birlikte de tüketilebilir.