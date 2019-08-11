Yolcu treninin çarptığı çoban öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı çoban hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçede çobanlık yapan Kadir Bingöl (20) hayvanlarını otlatmak için otluk alana geldi. Veliköy Mahallesi'ndeki raylardan geçtiği sırada Bingöl'e Kapıkule-Halkalı seferini yapan yolcu treni çarptı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Bingöl'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bingöl'ün cesedi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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