Yolcu treninin çarptığı çoban öldü

Yolcu treninin çarptığı çoban öldü11 Ağustos 2019 Pazar 12:41
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı çoban hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçede çobanlık yapan Kadir Bingöl (20) hayvanlarını otlatmak için otluk alana geldi.
Veliköy Mahallesi'ndeki raylardan geçtiği sırada Bingöl'e Kapıkule-Halkalı seferini yapan yolcu treni çarptı.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Bingöl'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bingöl'ün cesedi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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