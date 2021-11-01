  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil devrildi
Yerel

Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil devrildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otobüs ile çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri, hastaneye gitmek istemeyen yaralı sürücüyü ayakta tedavi etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 20:05:00 -
Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil devrildi

Karabük'te yolcu otobüsü ile çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'ten Safranbolu'ya giden Adil A. yönetimindeki 34 BVD 920 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamette ilerleyen Tuğba Ö. idaresindeki 34 FU 117 plakalı otomobil Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile devrilen otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Sağlık ekipleri, hastaneye gitmek istemeyen yaralı sürücüyü ayakta tedavi etti.

Otomobil sürücüsü Tuğba Ö, otobüs yolcuları ve otobüsün sürücüsü ile kısa süreli tartışma yaşadı.

Bir süre yol kenarında bekleyen otobüs yolcuları, başka bir otobüs ile gidecekleri yere götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde altını ve doları olanlar dikkat!
Ekonomi

Elinde altını ve doları olanlar dikkat! "Bu rakamlara düşecek"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve doların Kasım ayı ortalarından itibaren düşüşe geçeceği tahmininde bulundu. Memiş, "Eğ..
odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!
Gündem

odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!

Zonguldak'taki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, kentte gün boyu mehteran çalması ve bu uygulamanın akşam düzenlenen fener a..
Rama’nın sözleri gündemi altüst etti! 'İki ülke birleşiriz' tehdidi
Dünya

Rama’nın sözleri gündemi altüst etti! 'İki ülke birleşiriz' tehdidi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda Kosova ile birleşeceklerini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay