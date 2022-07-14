  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yolcu otobüsünde ırkçı saldırı: Burada böyle konuşamazsınız
Gündem

Yolcu otobüsünde ırkçı saldırı: Burada böyle konuşamazsınız

Kayseri'de bir otobüsün içerisinde yolculuk yapan adamın farklı dilde konuşan yolculara yönelik ırkçı sözleri tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 12:36:00 - 2022-07-14 12:42:35

Kayseri'de otobüs yolculuğu yapan bir adamın yolculara yönelik ırkçı söylemleri tepki çekti. Otobüsteki diğer yolculara bağıran adam, "Burası Türklerin ülkesi. Kürt-Çerkes fark etmez. Burada ikinci bir dil konuşamazsın." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de otobüste seyahat eden bir kişinin diğer yolculara yönelik kullandığı ırkçı ifadeler tepkilere neden oldu.

Farklı dilde konuşan yolculara müdahalede bulunan adam, "Bu ülke Türklerin ülkesi. Her şey Türk, Çerkes değil. Bu ülkede ikinci dil konuşulmaz. Kürt olsun, Çerkes olsun kim olursa olsun fark etmez." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkilere neden oldu.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Leyl.....

Heryerde Corona yayilmasini esefle karsiliyorum.. Millet de bir rehavet agizlar, burunlar acik. Saga Sola haykiriyor.. Diger tarafdan etnik kokenli Diller sadece evde konusulur.Biz de Avrupa'daki toplu tasimalarda katiyyen anadilimizi konusmuyoruz. Ulke dilinde anlasiyoruz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23