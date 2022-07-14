Yolcu otobüsünde ırkçı saldırı: Burada böyle konuşamazsınız

Kayseri'de otobüs yolculuğu yapan bir adamın yolculara yönelik ırkçı söylemleri tepki çekti. Otobüsteki diğer yolculara bağıran adam, "Burası Türklerin ülkesi. Kürt-Çerkes fark etmez. Burada ikinci bir dil konuşamazsın." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de otobüste seyahat eden bir kişinin diğer yolculara yönelik kullandığı ırkçı ifadeler tepkilere neden oldu.

Farklı dilde konuşan yolculara müdahalede bulunan adam, "Bu ülke Türklerin ülkesi. Her şey Türk, Çerkes değil. Bu ülkede ikinci dil konuşulmaz. Kürt olsun, Çerkes olsun kim olursa olsun fark etmez." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkilere neden oldu.